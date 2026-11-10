TIM accelera nel terzo trimestre: ricavi e margini in crescita, confermati gli obiettivi 2026

gruppo chiude i primi nove mesi con ricavi a 10,4 miliardi e un EBITDA After Lease di 2,8 miliardi. Positiva la generazione di cassa, mentre Enterprise e Brasile trainano la crescita. Labriola: «Poste Italiane accelera il percorso industriale che abbiamo costruito».

TIM archivia i primi nove mesi del 2026 con ricavi e margini in crescita, conferma gli obiettivi finanziari per l’intero esercizio e inaugura una nuova fase industriale sotto il controllo di Poste Italiane. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Alberta Figari, ha approvato i conti al 30 settembre, che evidenziano un’accelerazione nel terzo trimestre e il consolidamento del percorso di risanamento finanziario.

I ricavi del gruppo raggiungono 10,4 miliardi di euro, in aumento del 2,8% su base organica, mentre l’EBITDA After Lease sale del 2,3% a 2,8 miliardi. Nel solo terzo trimestre entrambi gli indicatori registrano una crescita del 4,3%. Resta invece negativo il risultato netto attribuibile agli azionisti della capogruppo, con una perdita di 205 milioni rispetto ai 109 milioni dello stesso periodo del 2025.

Migliora sensibilmente la generazione di cassa: l’Equity Free Cash Flow After Lease è positivo per 818 milioni, contro un valore negativo di 66 milioni un anno prima, beneficiando anche dell’incasso relativo al rimborso del canone di concessione del 1998. L’indebitamento finanziario netto rettificato After Lease si attesta a 7,2 miliardi, in calo rispetto a giugno ma superiore di 356 milioni rispetto a fine 2025.

A sostenere la crescita sono soprattutto TIM Enterprise e TIM Brasil. La prima registra ricavi per 2,5 miliardi (+6,8%), grazie in particolare al cloud, in espansione del 20%, e al Polo Strategico Nazionale (+50%). Il Brasile contribuisce con 3,5 miliardi di ricavi (+5,8%) e un EBITDA After Lease in aumento del 6,2%.

Segnali di recupero arrivano anche dal mercato Consumer italiano, dove i ricavi tornano a crescere nel trimestre (+0,9%), pur restando negativi nel complesso dei nove mesi (-1,5%). Prosegue inoltre lo sviluppo di TIMVISION, i cui ricavi da servizi aumentano del 9,4% nel trimestre.

«Continuiamo a realizzare il piano e confermiamo gli obiettivi per il 2026», afferma l’amministratore delegato Pietro Labriola, sottolineando il ritorno di TIM all’investment grade presso Moody’s e S&P. «Abbiamo rafforzato il bilancio, trasformato la struttura industriale, ridotto la leva finanziaria e riconquistato credibilità sul mercato».

Sul futuro pesa soprattutto l’integrazione con Poste Italiane, che dopo l’OPAS detiene circa l’87% del capitale. «Poste Italiane accelera il percorso industriale che abbiamo costruito», osserva Labriola. La sfida sarà trasformare le complementarità tra reti, tecnologie, clientela e distribuzione in nuove opportunità di crescita.

Intanto, il gruppo conferma la guidance 2026 e guarda al quarto trimestre con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la generazione di cassa.