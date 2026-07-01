UniCredit sostiene lo sviluppo di EcorNaturaSì con un finanziamento da 20 milioni di euro

Venti milioni di euro per lo sviluppo aziendale e la missione ambientale di EcorNaturaSì. È la cifra del finanziamento perfezionato da UniCredit per supportare il gruppo leader nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, con oltre 350 negozi a marchio NaturaSì sul territorio italiano.

Le risorse permetteranno al gruppo EcorNaturaSì di rifinanziare la propria esposizione creditizia e di investire nell’espansione e nel miglioramento della sua rete retail, anche tramite l’implementazione di logistica automatizzata, sistemi IT all’avanguardia e una maggiore sostenibilità energetica. L’operazione, strutturata con il contributo del team ESG Advisory di UniCredit, prevede un innovativo meccanismo di aggiustamento del tasso d’interesse legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità.

Questa impostazione è coerente con il modello di business di EcorNaturaSì, da sempre orientato alla promozione di filiere agricole in grado di valorizzare la biodiversità, preservare la fertilità del suolo e sostenere produttori impegnati nel rispetto degli ecosistemi naturali.

“La tutela della biodiversità che ogni giorno perseguiamo, oltre ad avere un impatto positivo sugli ecosistemi, comincia ad avere anche un riconoscimento sociale e soprattutto finanziario, come dimostra questa operazione di sustainability-linked loan – ha commentato Fausto Jori, consigliere delegato di EcorNaturaSì – . L’agricoltura biologica e biodinamica con le sue pratiche, d’altra parte, non solo tutela la biodiversità, ma crea molti altri servizi ecosistemici, tra cui in primis il trattenimento del carbonio nel suolo – il cosiddetto carbon farming – permettendoci di andare ben oltre la riduzione delle emissioni, verso il bilancio energetico positivo a monte della filiera”.

“Il finanziamento a EcorNaturaSì testimonia l’impegno di UniCredit a supportare le imprese nell’adozione di modelli produttivi sostenibili – ha spiegato Francesco Mario Iannella, regional manager Nord Est di UniCredit – . L’operazione evidenzia la capacità della Banca di sviluppare soluzioni finanziarie innovative e scalabili che integrano obiettivi economici e ambientali, riconoscendo il ruolo centrale del capitale naturale quale fattore chiave per una crescita equilibrata e resiliente nel lungo periodo”.

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