Gruppo Assimoco: nel 2025 raccolta a 1,87 miliardi (+23%) e forte crescita della redditività

Il Gruppo Assimoco archivia il 2025 con risultati decisamente positivi, evidenziando una crescita superiore alla media del mercato assicurativo italiano e un significativo miglioramento della redditività tecnica. La raccolta premi complessiva ha raggiunto circa 1,87 miliardi di euro, segnando un incremento del 23% rispetto al 2024, sostenuto da performance solide in tutti i comparti operativi.

Nel dettaglio, il segmento Danni della capogruppo Assimoco S.p.A. ha registrato premi per 415 milioni di euro (+9%), accompagnati da un deciso miglioramento del Combined Ratio, sceso al 90,7%. Questo dato riflette una maggiore efficienza tecnica, favorita sia dal contenimento dei costi dei sinistri sia da politiche di pricing più mirate. Il risultato tecnico lordo ha raggiunto 33,9 milioni di euro (+52%), nonostante una lieve flessione dell’utile netto a 16,2 milioni, dovuta agli investimenti strategici previsti dal piano industriale.

Il comparto Vita si conferma il principale motore di crescita, con premi lordi emessi pari a 1.325 milioni di euro (+25,4%). Nonostante una leggera contrazione dell’utile netto a 27,4 milioni, legata alla riduzione del margine finanziario, il segmento evidenzia una buona solidità operativa e patrimoniale.

Particolarmente rilevante anche la performance di BCC Assicurazioni, che ha registrato una raccolta di 128 milioni di euro (+38,5%) e ha segnato il ritorno all’utile, pari a 0,4 milioni di euro, dopo gli investimenti effettuati nel 2024.

A livello consolidato, il Gruppo ha riportato un utile netto di 12,9 milioni di euro (+60%) e un patrimonio netto stabile a 503 milioni di euro. L’indice di solvibilità si attesta al 196%, confermando una posizione patrimoniale solida.

Questi risultati consolidano il ruolo di Assimoco come punto di riferimento nel sistema del Credito Cooperativo, grazie a un modello di sviluppo sostenibile e orientato al lungo periodo.