Conti deposito, quali sono le migliori offerte e come scegliere quella giusta

Le proposte allettanti di banche disponibili sul mercato all’inizio del nuovo anno. Per ogni offerta è stato calcolato il guadagno netto effettivo di un deposito di 1.000 euro per 12 mesi (al netto cioè della ritenuta del 26% sugli interessi)

I conti deposito continuano a rappresentare una delle opzioni di investimento più sicure e apprezzate dai risparmiatori italiani. Offrendo una combinazione di tassi di interesse competitivi e bassi livelli di rischio, permettono infatti ai risparmiatori di depositare somme di denaro presso un istituto bancario, ottenendo un rendimento sotto forma di interessi e beneficiando anche della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (fino a 100mila euro per depositante). Ma quali sono attualmente le migliori offerte disponibili sul mercato? E quale banca offre il miglior equilibrio tra affidabilità e guadagni netti? In questa inchiesta, analizziamo le principali caratteristiche dei conti deposito, le tipologie disponibili – liberi o vincolati – e i profili di clienti a cui si rivolgono. Inoltre, mettiamo a confronto le proposte delle principali banche italiane e quelle più interessanti sul mercato, con un focus sui tassi d’interesse offerti e il guadagno netto effettivo su un deposito di 1.000 euro (considerata quindi l’imposta sostitutiva del 26%), per aiutarti a fare una scelta informata e consapevole.

Poiché gli analisti prevedono che la BCE continuerà a ridurre i tassi di riferimento nel corso del 2025, dopo aver già tagliato complessivamente un punto percentuale nel 2024, i primi mesi dell’anno potrebbe rappresentare una finestra di opportunità: i risparmiatori possono bloccare oggi tassi più vantaggiosi su conti vincolati, prima che eventuali decisioni di allentamento monetario riducano i rendimenti offerti dalle banche.

Finalità e tipologie dei conti deposito

Un conto deposito è uno strumento finanziario che consente ai risparmiatori di depositare somme di denaro presso un istituto bancario, ottenendo un rendimento sotto forma di interessi. Viene utilizzato per conservare il capitale in sicurezza e farlo fruttare, spesso con rendimenti superiori rispetto ai conti correnti tradizionali. Sul mercato vengono attualmente offerti conti deposito liberi e vincolati. I primi consentono al cliente di prelevare i fondi in qualsiasi momento, ma offrono tassi di interesse più bassi. Un conto deposito vincolato richiede invece che il denaro resti bloccato per un periodo definito (es. 3, 6, 12 mesi o più), offrendo tassi di interesse più alti.

Tipicamente, il conto deposito è lo strumento ideale per un risparmiatore prudente che vuole rischiare poco, accettando al tempo stesso un rendimento più basso rispetto ad opzioni alternative più rischiose (obbligazioni, azioni). Può essere utilizzato come “salvadenaio” per accumulare piccoli risparmi, per parcheggiare temporaneamente la liquidità, per evitare l’esposizione ai rischi dei mercati finanziari, o comunque rappresentare un’opzione di impiego all’interno di un portafoglio finanziario più diversificato.

Come scegliere un conto deposito

La scelta di un conto deposito dovrebbe basarsi sulle proprie esigenze di liquidità (quanti soldi vogliamo tenere liquidi), sull’orizzonte temporale dell’investimento e sulla propensione al rischio. È fondamentale confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, prestando attenzione non solo ai tassi di interesse, ma anche alle condizioni contrattuali, alle eventuali spese e alle modalità di gestione del conto.

È consigliabile verificare la solidità dell’istituto bancario (per esempio, attraverso il rating). Un rating elevato suggerisce una maggiore affidabilità creditizia. Inoltre, occorre assicurarsi che aderiscano al Fondo interbancario di Tutela dei depositi per garantire la sicurezza dei propri risparmi.

Infine, non va dimenticato che, al di là degli eventuali costi addebitati dalla banca (anche se solitamente su questo tipo di prodotti non sono previste spese di gestione), sui conti deposito con saldo medio annuale superiore a 5mila euro è prevista un’imposta di bollo di 34,20 euro l’anno.

Le migliori offerte a inizio 2025

Ma quali sono le migliori offerte disponibili sul mercato all’inizio del 2025? E quale banca offre il miglior equilibrio tra affidabilità e guadagni netti?

In questa inchiesta, analizziamo le principali caratteristiche dei conti deposito e mettiamo a confronto le proposte più allettanti di banche sul mercato, con un focus sui tassi d’interesse offerti. Per ogni offerta è stato poi calcolato il guadagno netto effettivo di un deposito di 1.000 euro per 12 mesi (al netto cioè della ritenuta del 26% sugli interessi). Ricordati di verificare la validità delle promozioni in corso al momento in cui decidi di aprire un conto deposito.