A Milano un incontro dedicato alle imprese impegnate nello sviluppo di soluzioni sostenibili. Il progetto “In Action ESG Climate” ha raccolto oltre 350 candidature e assegnato 1,75 milioni di euro a sostegno dell’innovazione

Startup e piccole e medie imprese innovative sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più centrale nella transizione ecologica, ma per crescere hanno bisogno non solo di capitali, bensì anche di competenze, relazioni e strumenti adeguati. Da questa considerazione è partito l’incontro organizzato a Milano da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, che ha riunito imprese, investitori ed esperti per fare il punto sulle opportunità offerte dall’innovazione sostenibile.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla divisione Insurance del gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno delle realtà imprenditoriali impegnate nello sviluppo di tecnologie e modelli di business orientati alla sostenibilità ambientale. Al centro dell’incontro il progetto In Action ESG Climate, sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicurazioni insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center e confluito dal 2025 nel programma Up2Stars del Gruppo.

Nelle prime tre edizioni l’iniziativa ha raccolto oltre 350 candidature da parte di startup e PMI innovative italiane attive nei settori della transizione ecologica e ha destinato complessivamente 1,75 milioni di euro ai progetti selezionati. Il programma prevede contributi economici, attività di networking e momenti di approfondimento rivolti alle imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita di soluzioni innovative in grado di accompagnare la decarbonizzazione e la trasformazione del sistema produttivo.

All’evento hanno partecipato oltre cento rappresentanti del mondo imprenditoriale, investitori istituzionali ed esperti dell’innovazione, che si sono confrontati sulle principali sfide legate alla transizione energetica e sugli strumenti finanziari e operativi a disposizione delle imprese. Tra gli interventi quelli di Virginia Borla, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Lauretta Filangieri, responsabile Sostenibilità della compagnia, Viviana Bacigalupo, direttrice generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

La giornata ha ospitato anche le testimonianze di Filippo Tenti, capo spedizione del programma televisivo Overland, e di alcune realtà attive nell’innovazione sostenibile, tra cui la startup Sinergy Flow, la PMI innovativa Phononic Vibes e il fondo di venture capital Primo Capital SGR.

Startup e PMI innovative, per Intesa, rappresentano un elemento strategico nello sviluppo di tecnologie e modelli di business capaci di rispondere alle sfide poste dalla transizione energetica, dalla resilienza e dalla sostenibilità ambientale.

«Con la giornata odierna vogliamo rafforzare il nostro impegno a sostegno delle startup e delle PMI, in particolare a quelle che sviluppano soluzioni innovative per la transizione ecologica», ha dichiarato Virginia Borla, ad e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e responsabile della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. «Queste imprese svolgono un ruolo cruciale nell’accelerare l’innovazione e la sostenibilità del tessuto economico: in qualità di operatore assicurativo, vogliamo affiancarle nel loro percorso di crescita, nonché sostenerle nella protezione dai rischi, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema capace di coniugare competitività, modernizzazione e sostenibilità».

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia del gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno dell’innovazione e della transizione sostenibile, con l’obiettivo di favorire la crescita di un ecosistema imprenditoriale capace di coniugare sviluppo economico, competitività e riduzione dell’impatto ambientale.