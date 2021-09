Tim dona pc e stampanti alla Fondazione CR Firenze per i giovani in difficoltà

8 Settembre 2021

Tim e la Fondazione CR Firenze hanno siglato un accordo per fornire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Il protocollo d’intesa firmato questa mattina da Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim e da Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, prevede la donazione di oltre 600 pc e laptop da parte di Tim alla Fondazione per favorire l’accesso allo studio e alla formazione digitale dei giovani meno fortunati.

La Fondazione CR Firenze è una fondazione di origine bancaria, un ente senza scopo di lucro che persegue l’interesse sociale attraverso un attento programma di investimenti e progetti sul proprio territorio di intervento: Firenze e Città Metropolitana, le province di Grosseto e Arezzo. La Fondazione ha un particolare attenzione anche alla crescita e la formazione giovanile, al volontariato e alla solidarietà.

Tim prosegue così nella promozione di pratiche virtuose di economia circolare per consolidare il proprio modello di business sostenibile e conferma la stretta collaborazione con associazioni di categoria, enti no profit ed altri beneficiari, per favorire la digitalizzazione del Paese e preservare l’ambiente.

Inoltre, l’accordo siglato oggi rientra nell’ambito delle iniziative realizzate attraverso il progetto “Operazione Risorgimento Digitale”, la grande alleanza promossa da Tim e oltre 40 aziende per promuovere l’inclusione digitale e chiudere il digital divide culturale.

I beni oggetto della donazione (pc, laptop, video LCD, scanner e stampanti) sono stati opportunamente rigenerati per prolungarne la vita utile e per ridurre gli impatti ambientali connessi al loro smaltimento. Infatti, il riutilizzo di questi beni consentirà un risparmio di oltre 132.000 kg di CO2eq che, a titolo di esempio, corrispondono all’assorbimento di oltre 200 alberi lungo il loro intero ciclo vitale.

