Un libro a scopo benefico che celebra storia e personaggi di Torre Santa Susanna

1 Dicembre 2022

Il prossimo 12 dicembre, presso il castello dei conti Filo della Torre di Torre Santa Susanna, vi sarà la presentazione del volume “Lu Pumpiliu ti lu Purpu , gli altri e ….”, a cura dell’avvocato Raffaele Missere, il cui ricavato sarà devoluto interamente alle tante associazioni di beneficenza che hanno aderito al progetto. Un gesto dal valore umano pregevole che si distingue in un periodo così complicato come quello in cui stiamo vivendo



TORRE SANTA SUSANNA – Il prossimo 12 dicembre, ore 17.30, presso il castello dei conti Filo della Torre di Torre Santa Susanna, si terrà la presentazione del libro “Lu pumpiliu di lu purpu gli altri e…’’, curato e donato dall’ avvocato Raffaele Missere , ad un cospicuo numero di associazioni attive nelle cause benefiche e sparse su tutto il territorio.

Non è la prima volta che l’avvocato Missere, da sempre vicino alla sua comunità cittadina, si spende alacremente ed in modo concreto in favore delle persone in difficoltà. L’elemento di pregevole umanità, che accompagna l’iniziativa, sta nel fatto di devolvere l’intero ricavato delle vendite delle copie del libro, per sostenere le cause benefiche di ciascuna delle associazioni che vi hanno aderito, per un valore complessivo dell’operazione che sfiora i 30 mila euro. Ancora, qualunque altra associazione che opera nel volontariato che volesse aggiungersi, come ha precisato lo stesso autore del volume, è ben accetta nella partecipazione al progetto ed all’evento.

In occasione della presentazione, vi sarà modo di trascorrere del tempo di qualità, dedicato alla lettura dei passi più significativi che hanno ispirato la pubblicazione dell’opera, ma anche spazio alla musica con l’esibizione di giovani cantanti e della Banda musicale ‘’Concerto Bandistico Domenico Nicolì’’ diretta dal Maestro Giuseppe Carrozzo che, dopo aver girato le vie del paese e soffermatasi vicino ai luoghi dove vissero o esercitarono il loro mestiere molti dei personaggi di cui ha scritto l’avvocato “di paese”, come ama definirsi, si impegnerà nell’esecuzione di pezzi di musica Classica. Il tutto impreziosito dal contributo lirico del Soprano Maria Rita Ottembrino.

All’evento prenderanno parte giornalisti della carta stampata e dei quotidiani online, tra cui anche gli Stati Generali e il gruppo Antenna Sud e Idea Radio nel Mondo, che l’avvocato Raffaele Missere e le Associazioni ringraziano, sin da ora.

L’autore scrive : ‘‘Mi piacerebbe che, chi deciderà di pubblicare questo comunicato stampa, sottolineasse due fatti per me importantissimi, e cioè che, non sono io né sarò io ad invitare alla presentazione del mio libricino, che da questo momento in poi non è più di mia ”proprietà” ma delle associazioni e persone che compaiono nell’invito stesso, che ne faranno propri eventuali introiti rinvenienti dalla cessione dello stesso e gli useranno per gli scopi che riterranno utili ai loro impegni nel sociale. A me interessa che, lo si immetta nel circuito della beneficenza e del volontariato quanto più è possibile, in un periodo storico ed economico non facile per molti, quando il volontariato supplisce le assenze e le carenze del pubblico. Desidero inoltre, attraverso e con “l’uso” dei miei personaggi, che rimanga indelebile nella memoria anche di chi non li ha conosciuti il ”vivere” di un passato che è fondamento del presente e volano di un futuro, ci auguriamo, migliore”.

L’attenzione che l’avvocato Raffaele Missere rivolge ai più umili, dai quali ha sempre tratto il meglio dell’umanità eterogenea e semplice che si annida nei loro esempi, rappresenta un bagaglio di cultura da custodire e preservare con fierezza, per alleggerire le zavorre di un vivere sempre più schiacciato dalle conseguenze di un individualismo sfrenato, che fonda tutto il suo agire sul culto spasmodico dell’ “Io”, indebolendo la meravigliosa opportunità della condivisione di una coscienza civile.