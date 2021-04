Al via Reply Investment Challenge, la sfida per giovani investitori sostenibili

8 Aprile 2021

Come investireste oggi un milione di dollari? Di sicuro dovreste prestare attenzione ai criteri Esg. Con Esg (Environmental, Social e Governance) si intendono tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che tiene in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance. Prestare attenzione ai criteri Esg peraltro genera valore per gli stakeholder e migliora la reputazione, dicono gli esperti. È partendo da queste considerazioni che, dopo il successo dello scorso anno, Reply – società specializzata nella consulenza IT, system integration e digital services – ha deciso di lanciare nuovamente l’Investment Challenge, una competizione internazionale rivolta a studenti e giovani professionisti. La novità di questa nuova edizione è però l’attenzione rivolta al tema della sostenibilità. Ai partecipanti non solo sarà richiesto di realizzare piani di investimento, ma di farlo in maniera sostenibile. Le iscrizioni sono aperte dall’8 al 16 aprile.

L’obiettivo della challenge è realizzare il miglior portafoglio Esg, avendo a disposizione un capitale virtuale di un milione di dollari da investire in tempo reale nel mercato statunitense. La competizione consentirà ai partecipanti di ampliare le loro competenze di finanza generale e sugli investimenti anche tramite webinar online, pillole di apprendimento e test, oltre ad approfondire le proprie conoscenze in materia di rating Esg. La challenge supporterà i partecipanti nell’identificazione delle migliori aziende in cui investire, al fine di ottenere il miglior impatto positivo per le generazioni future. L’anno scorso la sfida ha visto la partecipazione di oltre 8mila ragazzi da tutto il mondo.

«Promuovere la cultura tecnologica e digitale nel campo della cyber security, della finanza della creatività digitale, è l’obiettivo del programma Reply Challenges organizzato da Reply e rivolto a una community di giovani professionisti appassionati che oggi conta oltre 80.000 aderenti», spiega Roberto Tognoni, executive partner di Reply. «Con l’Investment Challenge, diamo ai partecipanti l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze di finanza attraverso una metodologia di sfida basata sul gioco. Il notevole successo riscosso lo scorso anno dall’iniziativa è stata per noi la conferma che i giovani sono un target strategico con cui confrontarsi per sondare orizzonti prima inesplorati e per sviluppare nuove idee. Abbiamo quindi deciso di ripetere la challenge anche quest’anno, ma con una novità: l’edizione 2021 si tinge di verde. Organizzare un evento del genere avvicina i più giovani al tema di sostenibilità ed è per noi un modo per creare consapevolezza sugli impatti sociali ed ambientali che hanno le nostre azioni. Del resto, è sotto la lente di ogni azienda il valore che possono offrire le politiche Esg, specie in tema di rendimenti di lungo periodo».

I partner dell’Investment Challenge

Per il secondo anno consecutivo, Banca Generali – prima private bank italiana con 74,5 miliardi di euro di masse in gestione e vanta una solida esperienza nell’ambito degli investimenti sostenibili – è tra i partner dell’Investment Challenge e accompagnerà gli studenti attraverso le diverse fasi della competizione. All’edizione 2021 prenderanno parte anche MainStreet Partners e MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.

«La sostenibilità è da sempre una delle leve che guidano il nostro percorso di sviluppo e la costruzione dei portafogli della nostra clientela», racconta Michele Seghizzi, direttore Marketing e Relazioni esterne di Banca Generali. «Siamo stati i primi in Italia a lanciare una piattaforma proprietaria che consente ai private banker di declinare gli obiettivi personali di sostenibilità delle famiglie nei portafogli di investimento quantificando il contributo concreto portato per ciascuno dei 17 SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile, ndr) dell’Agenda Onu 2030. Crediamo sia fondamentale estendere anche alle nuove generazioni questa sensibilità, avvicinando i giovani ai concetti del risparmio sostenibile».

«Il sostegno da parte di MIP Graduate School of Business del Politecnico all’Investment Challenge 21 rappresenta la conferma della grande attenzione che la nostra Scuola pone su progetti a forte carattere esperienziale, basati su sperimentazioni evolute come la challenge, nel campo della finanza e degli investimenti finanziari. Essere nuovamente partner di questo progetto con Banca Generali e Reply è per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione», dichiara Marco Giorgino, esperto di governance e risk management e senior professor of finance del MIP Politecnico di Milano. «Anche a seguito della crisi pandemica che stiamo vivendo – aggiunge il docente – c’è forte bisogno di educare e formare operatori finanziari attenti al rischio e alla sostenibilità degli investimenti. Investire in modo sostenibile significa puntare sul progresso, nella consapevolezza che le aziende che danno il proprio contributo nel limitare l’impatto sociale ed ambientale della propria attività hanno maggior possibilità di emergere».

Il mondo della finanza sarà chiamato sempre di più a misurarsi con il tema della sostenibilità e avere analisti in grado di analizzare la performance delle imprese su tematiche ESG. Proprio per queste ragioni, MainStreet Partners, società londinese specializzata in investimenti sostenibili e in analisi di portafoglio, fornirà i rating ESG che verranno poi usati nella competizione.

Le fasi della Investment Challenge

Chiuse le iscrizioni (8-16 aprile), dal 19 al 30 aprile si terrà la fase di di qualifica. I portafogli verranno accreditati con un milione di dollari e i partecipanti potranno iniziare a sfidarsi. I partecipanti verranno classificati e valutati in base alle loro scelte di investimento sostenibile. Soltanto i primi 100 investitori che otterranno i migliori profitti adottando principi ESG potranno accedere al round finale che si svolgerà da 12 al 14 maggio. La giuria premierà poi i primi tre vincitori.

L’Investment Challenge fa parte del programma Challenge di Reply, che punta ad individuare i trend più innovativi in ambito coding, creatività, cyber security e finanza. Tutte le informazioni disponibili sul sito challenges.reply.com.