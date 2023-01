Gli studenti mappano i problemi delle loro città grazie al progetto “S.A.V.E.”

31 Gennaio 2023

Il progetto S.A.V.E. – Sostenibilità Azione Viaggio Esperienza del Museo del Risparmio, nato per avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità, dell’economia circolare, dell’inclusione sociale e dell’educazione finanziaria, apre la sua attività all’estero con un’iniziativa congiunta rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 16-18) di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Egitto, Ungheria, Moldavia, Romania, Serbia. Si tratta di un concorso che prevede l’elaborazione di proposte per lo sviluppo di un approccio alla vita che sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità economica e ambientale. Il progetto è stato promosso dalla nuova rete FLITIN – Financial Literacy International Network del gruppo Intesa Sanpaolo attraverso i suoi ambassador.

La Financial Literacy International Network è una rete di ambassador del gruppo Intesa che ha l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria in Italia e nei diversi paesi dove la divisione international subsidiary banks è presente: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria. Un network internazionale che mira a condividere conoscenze, skills, metodologie, strumenti, risorse ed esperienze nell’ambito dell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione economico finanziaria dei cittadini, con elevati standard di qualità e secondo le linee guida OCSE.

I ragazzi delle classi coinvolte in questo progetto, in ciascun paese, sono stati chiamati a mappare le problematiche irrisolte della loro città in termini ambientali e sociali e a proporre soluzioni. Il tutto in seguito ad una lezione introduttiva tenuta dai tutor FLITIN. L’attività ha previsto un’interazione con l’amministrazione locale, con le realtà associative e imprenditoriali del territorio, e, laddove possibile, un confronto con i cittadini. Il risultato di questa attività è stata la produzione di un project work attraverso cui le ragazze e i ragazzi di ciascuna scuola hanno illustrato i risultati della loro ricerca e le proposte fatte al sindaco o alle istituzioni locali per risolvere almeno uno dei problemi individuati.

Gli otto migliori elaborati, uno per ogni paese, sono valutati da una giuria presieduta dal presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e composta da Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division Intesa Sanpaolo, Luisa Ferreira, Head of Social Program EIB Institute e Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio. Il vincitore riceverà in dono una foresta di 30 alberi piantati per l’occasione in un paese in via di Sviluppo, che sarà possibile geolocalizzare e monitorare grazie ad un’apposita app. I gruppi che si posizioneranno al secondo e terzo posto riceveranno in dono, in collaborazione con il WWF, l’adozione di venti esemplari di orso polare e di 10 esemplari di tartaruga marina in via di estinzione.

«L’idea del concorso è quella di promuovere la sensibilità verso temi di grande rilevanza per il futuro delle nuove generazioni di otto Paesi, diversi culturalmente ed economicamente. L’iniziativa promossa da FLITIN intende aiutare gli adolescenti a comprendere la complessità delle scelte di sostenibilità ambientale, alla luce delle loro implicazioni economiche e delle potenzialità di inclusione e riduzione delle disuguaglianze che esse comportano», ha dichiarato Giovanna Paladino, Direttore e curatore del Museo del Risparmio.

