Tende in Piazza: il racconto di Ilaria Lamera e le iniziative di Cambiare Rotta

25 Settembre 2023

Dopo le proteste della settimana scorsa, con l’occupazione (e lo sgombero) dell’ex cinema Splendor e l’iniziativa davanti alla sede del Comune, questa mattina gli studenti sono tornati nelle tende. A Milano si sono accampati davanti all’Università Statale, a Roma davanti alla Sapienza e nel resto del Paese davanti ai principali atenei.

Sabato 16 settembre i miei compagni hanno occupato l’ex Cinema Splendor, abbandonato dal 2007, all’angolo tra Piazza Piola e Viale Gran Sasso a Milano. Nel corso del weekend all’interno dello Splendor si è tenuta l’Assemblea Nazionale di “Tende in Piazza“, alla quale hanno partecipato circa 200 persone appartenenti a tantissime realtà diverse e arrivati da tante città d’Italia.

Martedì mattina però, alle 7:30, la polizia ha fatto irruzione svegliando i 10 studenti che dormivano all’interno (tra cui alcune ragazze in mutande che sono state fatte rivestire con torce e telecamere puntate addosso). Erano presenti più di 5 camionette per sgomberare 10 persone disarmate che dormivano, uno spiegamento di forze davvero spropositato. Per fortuna i ragazzi non hanno opposto resistenza quindi il tutto è avvenuto senza tensioni. Come risposta i miei compagni hanno organizzato un presidio (martedì alle 18 davanti a Palazzo Marino) per chiedere al Sindaco di prendere una posizione riguardo questo sgombero spropositato (voluto però dal Governo, non dal Comune).

Mercoledì mattina l’Assessore Maran è andato in piazza a parlare tra le tende, e ha affermato che nonostante l’occupazione i rapporti tra il Movimento e il Comune non si sono incrinati, vogliono ancora ascoltarci e provare a lavorare insieme.