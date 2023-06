Intesa Sanpaolo, al via la terza ELITE lounge 2023

8 Giugno 2023

Parte la terza ELITE Lounge del 2023, organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Obiettivo del progetto è riuscire ad individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita attraverso un set di servizi a supporto del business.

In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 360 imprese d’eccellenza provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti.

Le 22 piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo per questa terza Lounge avranno l’opportunità di unirsi al network e beneficiare di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia.

Le PMI provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui il Medicale, il Food, l’Edilizia, il Metalmeccanico. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’innovazione strategica, l’internazionalizzazione, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie, temi, questi, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia – il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese – e con i 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle PMI.

In aggiunta alle risorse finanziarie stanziate, Intesa Sanpaolo in questi mesi ha sviluppato anche un nuovo fronte di supporto, quello dell’accesso alle opportunità offerte dal PNRR. Sono quasi 8.000 le imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle 6 missioni del PNRR.

Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Anche questa terza edizione 2023 della Lounge ha registrato un numero significativo di adesioni da parte di imprese provenienti da tutta Italia e appartenenti ad una grande varietà di settori produttivi. Questo dimostra ancora una volta il fermento e il dinamismo che caratterizza l’imprenditoria italiana, desiderosa di crescere e di mettersi in gioco nonostante le incertezze dell’attuale contesto macro-economico. Insieme ad ELITE, ormai da cinque anni, supportiamo questa ambizione, offrendo alle PMI selezionate e alle start up un percorso finalizzato ad accelerarne la crescita dimensionale, la competitività sui mercati internazionali e la spinta agli investimenti, con il fine ultimo di contribuire alla crescita e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese”.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: “È per noi un onore dare il benvenuto alle società che si uniscono oggi alle oltre 1.400 realtà già parte di ELITE. La partnership strategica con Intesa Sanpaolo ha visto entrare in ELITE oltre 360 società dal 2018 grazie al supporto della banca. Il nostro Paese può contare su un tessuto imprenditoriale solido ed estremamente performante e queste realtà ne sono la prova concreta. Sono aziende capaci di trainare l’economia reale e guardare con attenzione alla pianificazione e gestione delle sfide future, specialmente in un contesto competitivo e complesso come quello in cui operiamo oggi. Per questo ELITE si pone, con il suo ecosistema e insieme alla banca e agli altri operatori di mercato, come acceleratore della crescita sostenibile di lungo periodo.”