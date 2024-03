Amplifon avvia il nuovo Piano di Sostenibilità con target al 2026, 2028 e 2030

25 Marzo 2024

Amplifon S.p.A. leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia il suo nuovo Piano di Sostenibilità “Listening Ahead”. Il Piano si compone di 20 nuovi targets in quattro aree (Prodotti & Servizi, Persone, Comunità, Etica) con orizzonte al 2026, 2028 e 2030.

Fra questi, la promozione dell’accessibilità alla cura dell’udito, di esperienze sempre più innovative per i clienti, ma anche il supporto a studenti e professionisti per entrare nel settore dell’hearing care. Lo sviluppo dei talenti, in termini di competenze e crescita professionale, attraverso un ambiente di lavoro sano e inclusivo che garantisca pari opportunità per tutti. La sensibilizzazione dei più giovani alla prevenzione e al benessere uditivo, grazie a progetti di alto valore sociale e al coinvolgimento attivo dei dipendenti Amplifon nelle attività delle Fondazioni del Gruppo. Infine, un’attenzione particolare è rivolta all’integrazione dei criteri di sostenibilità nella gestione responsabile della catena di fornitura, oltre che alle nuove iniziative per la lotta al cambiamento climatico e per promuovere la circolarità.

Si tratta del secondo Piano di Sostenibilità della storia di Amplifon dopo quello annunciato nel 2021 con obiettivi fino al 2023. Dal 2016, Amplifon ha intrapreso un percorso di sostenibilità organico e incentrato sull’ascolto dei propri stakeholder: dei clienti e delle loro esigenze, di tutti i dipendenti e collaboratori, delle comunità locali e delle future generazioni, della catena del valore e dell’ambiente in cui l’azienda opera.

“La sostenibilità – ha dichiarato Enrico Vita, CEO di Amplifon – è parte integrante dell’attività quotidiana di un’azienda come la nostra, che serve ogni anno circa 1 milione di persone in 26 paesi del mondo cercando di aiutarle a migliorare la loro qualità della vita. Per questo il nostro nuovo Piano pluriennale, elaborato alla luce dei mega trend globali in ambito ESG e delle esigenze dei nostri stakeholder, contiene obiettivi sempre più ambiziosi e integrati con il business. Con questo Piano vogliamo fare in modo che la crescita futura della nostra azienda sia sostenuta da un impegno sempre più forte per un business responsabile e sostenibile”.

Il nuovo Piano di Sostenibilità è stato rivisto in considerazione delle priorità dei principali stakeholder, come ad esempio dipendenti, comunità, fornitori, investitori e agenzie di rating ESG, evidenziandone il contributo all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, nonché ai principali Sustainable Development Goals (SDGs) maggiormente connessi al business di Amplifon. Per garantire il pieno allineamento dell’intera Organizzazione alla strategia di sostenibilità, gli obiettivi del Piano sono riflessi nella Politica di Remunerazione della Società essendo correlati alla remunerazione variabile di breve e lungo periodo del Top Management. Infine, in ottica di progressiva integrazione tra la strategia finanziaria e la strategia di sostenibilità, gli stessi obiettivi sono anche correlati a tre linee di credito ESG-linked.

Per conoscere il piano di Sostenibilità di Amplifon nel dettaglio, vai al sito.