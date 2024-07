Amplifon, nel primo semestre ricavi a 1,17 miliardi in crescita dell’8%

30 Luglio 2024

Nel primo semestre del 2024 i ricavi consolidati di Amplifon SPA sono stati pari a 1.177,3 milioni di euro, in crescita dell’8,0% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2023. La performance è stata trainata da una crescita organica pari al 4,6%, superiore al mercato di riferimento, e dall’eccezionale contributo delle acquisizioni per il 3,4%, principalmente in Nord America, Francia, Germania, Cina e Uruguay. La solida crescita organica è stata sostenuta dall’incremento di quote di mercato nei principali paesi, in un contesto di domanda globale caratterizzato da andamenti diversi tra aree geografiche. L’impatto negativo del cambio, in riduzione nel corso del semestre, è stato pari al 2,3% per il deprezzamento del dollaro americano, australiano, neozelandese e del peso argentino verso l’euro.

L’EBITDA su base ricorrente è stato pari a 297,2 milioni di euro, in crescita del 7,7% rispetto a 276,0 milioni di euro nel primo semestre del 2023. Il margine sui ricavi su base ricorrente è stato pari al 25,2%, in aumento di 40 punti base rispetto al primo semestre del 2023, principalmente per effetto delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte dello scorso anno, che più che compensano gli effetti del mercato europeo più debole rispetto alle aspettative e la diluizione derivante dall’accelerazione della crescita del network di negozi diretti di Miracle-Ear negli Stati Uniti. L’EBITDA as reported si attesta a 293,8 milioni di euro, dopo costi non ricorrenti pari a 3,5 milioni di euro principalmente riconducibili all’implementazione del potenziamento del sistema di voto maggiorato e altre modifiche statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria 2024 e all’applicazione del principio contabile IFRS 2 a seguito del piano di assegnazione di azioni precedentemente comunicato.

L’EBIT si attesta a 152,4 milioni di euro su base ricorrente, in aumento del 3,3% rispetto a 147,5 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2023 e l’incidenza sui ricavi è stata pari al 12,9%. Tale progresso è attribuibile al miglioramento del margine operativo lordo nonostante i maggiori ammortamenti relativi all’espansione del network, all’innovazione e all’infrastruttura IT. L’EBIT as reported è stato pari a 148,9 milioni di euro.

Il risultato netto su base ricorrente è pari a 90,3 milioni di euro, in aumento rispetto agli 89,3 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2023 grazie alla crescita dei risultati operativi, nonostante i maggiori ammortamenti di cui sopra e l’incremento degli oneri relativi alla gestione finanziaria. L’incremento di 3,8 milioni di euro degli oneri relativi alla gestione finanziaria è principalmente attribuibile ai maggiori interessi passivi sulle linee a breve e sulla componente a tasso variabile del debito a medio lungo, nonché sulle spese di affitto del network in applicazione del principio IFRS 16, conseguenti sia al maggior indebitamento medio, sia all’incremento dei tassi di mercato rispetto al primo semestre del 2023.

Il risultato netto as reported, che riflette gli oneri non ricorrenti di cui sopra per 2,5 milioni di euro, è di 87,8 milioni di euro (in aumento di circa l’8% rispetto a un utile netto di 81,4 milioni di euro nel primo semestre 2023), con un tax rate che si attesta al 27,6%, in leggera riduzione rispetto allo stesso periodo del 2023. L’utile netto per azione rettificato (EPS adjusted) si attesta a 49,5 centesimi di euro in aumento del 2,2% rispetto ai 48,5 centesimi di euro riportati nel primo semestre del 2023.

Nel corso del primo semestre l’espansione del network tramite acquisizioni bolt-on è accelerata con l’aggiunta di oltre 240 punti vendita con un esborso netto di circa 143 milioni di euro nei principali mercati chiave: Nord America, Francia, Germania, Cina e Uruguay. Inoltre, nel corso del mese di luglio, il Gruppo Amplifon ha perfezionato la terza acquisizione di un franchisee americano del network di Miracle-Ear dall’inizio dell’anno (per maggiori informazioni, si veda il paragrafo sui fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2024). Con le acquisizioni perfezionate nel corso del mese di luglio, il Gruppo ha aggiunto da inizio anno un totale di 290 punti vendita al proprio network globale.

“Nel primo semestre del 2024 – ha dichiarato Enrico Vita, Amplifon CEO – abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un forte incremento dei ricavi e un aumento della profittabilità rispetto allo stesso periodo del 2023. Tali risultati sono stati ottenuti grazie a una crescita organica superiore al mercato e a una significativa accelerazione delle acquisizioni, con circa 290 nuovi negozi rilevati da inizio anno tra Nord America, Europa e Cina, nonostante un andamento del mercato europeo ancora debole, soprattutto nella parte finale del secondo trimestre. Continuiamo a consolidare la nostra posizione di leadership globale e guardiamo con fiducia all’evoluzione del nostro business”.