Eugenio Santagata entra nel gruppo Tim da aprile, sarà ad di Telsy

23 Gennaio 2021

A partire dal prossimo primo aprile, Eugenio Santagata entrerà a far parte del gruppo Tim e sarà l’amministratore delegato di Telsy. Il manager svolgerà anche il compito di advisor del ceo del gruppo per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity.

Santagata è stato ceo di Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber quotata all’Aim di Borsa Italiana. È stato inoltre direttore generale di Elettronica. Dal 2005, anno in cui è entrato nel settore privato, ha portato avanti numerose iniziative ad alta tecnologia. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Napoli, in Scienze Politiche dell’Università di Torino, un MBA alla London Business School e una LL.M alla Hamline University Law School.

Santagata, informa Tim, non risulta titolare di azioni ordinarie della società. Telsy, l’azienda del gruppo TIM di cui sarà amministratore delegato, si occupa di ideare e realizzare soluzioni dedicate alla sicurezza delle informazioni. Nel corso degli anni la società si è specializzata nella realizzazione di sistemi per la cybersecurity, affermandosi come uno dei punti di riferimento per il comparto di difesa e sicurezza nazionale.

