Exor punta a una quota di minoranza di Lifenet di Nicola Bedin

2 Marzo 2022

Exor punta a una quota di minoranza in Lifenet Healthcare, specializzata in cura della salute e sulle ambulatoriali e ospedaliere, fondata nel 2018 ed è di proprietà dall’imprenditore e presidente di Snam, Nicola Bedin, che resterebbe in maggioranza ma affiancato da un socio di lungo periodo.

Diversi rumors di mercato, come quelli riferiti da Carlo Festa sul Sole24ore, riportano che la holding della famiglia Agnelli-Elkann è in una fase di trattative in esclusiva per finalizzare l’operazione, dopo aver superato la concorrenza della Findim della famiglia Rovati. L’operazione, seguita da Mediobanca in qualita di advisor, consiste nella cessione di un’ampia minoranza di Lifenet Healthcare, tramite un aumento di capitale riservato da circa 50 milioni.

Dal punto di vista industriale, l’obiettivo è consolidare il cammino di Lifenet Healthcare che nel 2021 ha già registrato un fatturato per oltre 100 milioni di euro e un utile anteimposte di 10-15 milioni. La società conta diverse strutture sanitarie in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte e lo scorso settembre ha rilevato l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. Un’operazione di crescita che, sempre attraverso nuove acquisizioni, vorrebbe continuare nei prossimi, affiancata ora da un partner finanziario solido e stabile, con l’obiettivo di ampliare e migliorare la gamma dei servizi offerti per i pazienti. D’altro canto, per Exor si realizzerebbe un ingresso importante in un settore finora poco frequentato dalla holding di famiglia.

L’operazione, secondo fonti vicine al dossier, dovrebbe concretizzarsi entro un mese.