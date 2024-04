Sparkle: Alessandro Pansa nominato Presidente, Enrico M. Bagnasco confermato Ad

15 Aprile 2024

L’Assemblea dei soci di Sparkle si è riunita oggi per l’approvazione del bilancio 2023 e per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nominando Alessandro Pansa Presidente. Il nuovo Consiglio, composto da sette consiglieri e con una rappresentanza femminile del 40%, si è riunito oggi per la prima volta a valle dell’Assemblea e ha confermato Enrico Maria Bagnasco Amministratore Delegato.