Sparkle: accordo con Kush per fibre virtuali sul cavo sottomarino Equiano

11 Ottobre 2023

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato un accordo con la società emiratina Kush Investments per la fornitura di fibre virtuali sul cavo sottomarino Equiano che collega Sudafrica, Nigeria e Portogallo. Con l’acquisizione di fibre virtuali sull’asset Equiano di Sparkle, Kush Investments rafforza il proprio portafoglio di infrastrutture ICT consentendo lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e progetti nel settore delle telecomunicazioni in Africa occidentale. Questo accordo segue quello raggiunto lo scorso giugno per fibre virtuali sul sistema di cavi sottomarini Blue & Raman tra Gibuti e l’Europa, a loro volta fondamentali per sostenere la digitalizzazione in Africa orientale.

Mohammed Yusef, CIO di Kush Investments, ha dichiarato: “Questo secondo investimento infrastrutturale mira a completare la copertura digitale della regione subsahariana del continente da est a ovest. Siamo molto lieti di collaborare con Sparkle per queste iniziative e desideriamo realizzare nuovi progetti per guidare la continua crescita dell’ecosistema digitale negli anni a venire”.

“Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo con Kush Investments che conferma la nostra visione condivisa sull’importanza di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione internazionali per sostenere l’eccezionale crescita digitale dell’Africa”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Siamo inoltre orgogliosi di constatare come la nostra recente acquisizione di Equiano si stia già rivelando fondamentale per implementare la nostra visione sull’evoluzione del settore delle telecomunicazioni nel continente.”