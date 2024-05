Sparkle porta il cavo BlueMed a Creta e apre una nuova rotta digitale

22 Maggio 2024

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha annunciato questa mattina l’approdo del cavo sottomarino BlueMed a Chania (Grecia) nel corso di una conferenza stampa ospitata presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene e alla quale hanno partecipato Paolo Cuculi, ambasciatore d’Italia, Dimitris Papastergiou, Ministro della Governance digitale, Alessandro Pansa, presidente di Sparkle, Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, Daniele Mancuso, amministratore delegato di Sparkle Greece e moderata da Stella Tsitsoula, consulente di comunicazione per l’ICT e Amministratore Delegato di RED.comm.

BlueMed è il nuovo cavo di Sparkle che collega l’Italia alla Francia, alla Grecia e a diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Fa parte dei sistemi di cavi sottomarini Blue & Raman costruiti in collaborazione con Google e altri operatori che si estendono in Medio Oriente fino a Mumbai, in India. Con quattro coppie di fibre e una capacità iniziale di oltre 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia, BlueMed offre connessioni Internet ad alta velocità e soluzioni ad alte prestazioni a Internet Service Provider (ISP), carrier, operatori di telecomunicazioni, fornitori di contenuti, imprese e istituzioni per supportare le crescenti esigenze e l’evoluzione digitale dei Paesi connessi.

La posa è iniziata nel 2023 con la sezione principale tirrenica da Genova a Palermo e con le diramazioni per Marsiglia e Bastia (Francia), Golfo Aranci (Sardegna), Pomezia (Roma). Da Palermo, il cavo ha attraversato lo Stretto di Messina per raggiungere l’isola greca di Creta, da dove proseguirà con ulteriori diramazioni nel Mediterraneo fino ad Aqaba in Giordania. Le sezioni terrestri tirrenica e mediorientale sono già attive, mentre ulteriori approdi nel Mediterraneo e la piena operatività da Genova ad Aqaba sono previsti entro quest’anno.

A Creta, BlueMed raggiunge il Data Center di Sparkle a Chania, una stazione di approdo dei cavi interconnessa con le reti terrestri dell’isola e con la rete MedNautilus di Sparkle (con collegamenti alla Grecia continentale, alla Turchia e all’Italia). Sparkle sta sviluppando ulteriormente l’hub per accogliere altri progetti di cavi sottomarini, tra cui GreenMed, che attraverserà il Mare Adriatico collegando l’Italia alla Croazia, al Montenegro, all’Albania, alla Grecia e alla Turchia, creando così un percorso diversificato e a bassa latenza tra l’Europa centrale, i Balcani e i Paesi del Mediterraneo centrale e orientale.

Paolo Cuculi, Ambasciatore d’Italia, ha commentato: “L’arrivo in Grecia del cavo sottomarino BlueMed rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di connessione digitale tra l’Italia e suoi partner nel Bacino del Mediterraneo, con l’isola di Creta quale importante snodo strategico. Sparkle si conferma assoluta eccellenza italiana e attore globale di primissimo piano nella sfida della transizione digitale, fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei nostri due Paesi.”

Il ministro della Governance digitale, Dimitris Papastergiou, ha dichiarato: “Si tratta di un’importante pietra miliare che segna una nuova era nella connettività e sottolinea il ruolo centrale della Grecia nel Mediterraneo, ponendo il Paese al centro di una rotta digitale che collega Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. È un’infrastruttura chiave che migliorerà in modo significativo la capacità e la resilienza del traffico dati digitali, sottolineando al contempo il nostro impegno nei confronti dell’obiettivo di autonomia strategica dell’Unione Europea. Infrastrutture avanzate come BlueMed sosterranno anche altri importanti sviluppi come l’hyper computer “Daedalus” che proietta la Grecia all’avanguardia nell’innovazione e nella ricerca informatica, al servizio di tecnologie come l’intelligenza artificiale e i big data. L’approdo del cavo BlueMed rappresenta tutto ciò che possiamo ottenere quando ci impegniamo insieme per un obiettivo importante”.

“Con l’approdo di BlueMed a Creta, la Grecia abilita una nuova rotta digitale per il traffico Internet tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Operiamo in Grecia da oltre 20 anni e qui abbiamo le competenze e le infrastrutture necessarie per il suo sviluppo come nuovo hub Internet del Mediterraneo, un ruolo destinato a crescere ulteriormente in futuro grazie all’approdo di nuovi cavi sottomarini.”

“Con BlueMed, rafforziamo la nostra presenza di lunga data in Grecia e riaffermiamo il nostro impegno nel favorire lo sviluppo di un ecosistema digitale sempre più connesso al mondo”, ha aggiunto Daniele Mancuso, Chief Marketing & Product Management di Sparkle e CEO di Sparkle Greece. “Con quattro data center nel Paese e un ampio portafoglio di servizi digitali, tra cui soluzioni IoT e di rete, garantiamo alle imprese e alle istituzioni greche comunicazioni efficienti sia all’interno dei loro siti sia con i loro ecosistemi esterni”.