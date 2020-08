A Torino nasce lo Smart Mobility Corporate Club

5 Agosto 2020

Torino è la capitale italiana dell’automobile. Ma non da oggi, bensì da sempre. La città ha accolto fin dalla fine del XIX secolo geniali officine in grado di sfornare modelli all’avanguardia. Alcune sono vissute poche anni, altre si sono sviluppate in settori di nicchia, altre ancora si sono evolute in case internazionali, a cominciare – ovviamente – dalla Fiat. Oggi si consolida invece un ecosistema dell’innovazione dedicato alla smart mobility.

Intesa Sanpaolo Innovation Center vara con Cisco, FCA e Iren il nuovo “Smart Mobility Corporate Club”. L’iniziativa nasce proprio dalla volontà di Intesa Sanpaolo Innovation Center di consolidare l’ecosistema dell’innovazione dedicato alla smart mobility, fornendo servizi esclusivi alle imprese interessate, lavorando in sinergia per lo sviluppo di nuovi progetti e sostenendo le migliori startup italiane e internazionali del settore.

Già lo scorso anno a Torino, grazie alla collaborazione strategica fra Intesa Sanpaolo Innovation Center, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, è arrivato Techstars, acceleratore di startup americano tra i più importanti al mondo, che ha scelto di stabilirvi la base europea per le proprie attività sulla smart mobility.

Attraverso lo “Smart Mobility Corporate Club”, Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà a Cisco, FCA e Iren una serie di servizi e benefit in esclusiva. Si tratta per esempio di ricerche ad hoc sui trend dell’innovazione globale, in particolare nei settori technology media & telecommunications, automotive edenergy; informazioni sempre aggiornate e tailor-made su tecnologie di frontiera, anche tramite l’accesso a canali di partner internazionali; contatti privilegiati con le startup finaliste dei programmi di selezione e accelerazione come quello di Techstars; coinvolgimento come mentor o partner delle startup di maggiore interesse; partecipazione a eventi di rilievo internazionale in cui incontrare startup e possibili partner tecnologici, come i tech-tour in Israele o nella Greater Bay Area tra Guangdong e Hong Kong.

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che per il gruppo segue le maggiori imprese industriali italiane e le loro filiere, metterà inoltre a disposizione di Cisco, FCA e Iren la propria esperienza con team e servizi dedicati in collaborazione con l’Innovation Center.

«Lo Smart Mobility Corporate Club vuole favorire e facilitare il dialogo tra aziende che operano ai massimi livelli nelle nuove tecnologie, nell’automotive e nell’energia perché possano mettere a fattor comune le rispettive conoscenze, confrontarsi con le startup più promettenti e lavorare assieme per lo sviluppo della mobilità del futuro, partendo da Torino», afferma Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center. «Grazie anche alla sinergia e al supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’Innovation Center funge da abilitatore di questo percorso, offrendo competenze trasversali, relazioni internazionali e il supporto di un network globale».

*