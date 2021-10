Al via la prima Intesa Sanpaolo Elite Lounge per startup innovative

11 Ottobre 2021

Parte oggi un percorso di formazione e accelerazione finanziaria dedicato a venti startup ad alto contenuto di innovazione. Si tratta di Intesa Sanpaolo ELITE Lounge e le aziende sono state individuate attraverso i programmi sostenuti dalla banca. Le pmi operano nel campo del tempo libero, di beni e servizi, sanità, informatica.

L’iniziativa rientra nella pluriennale partnership fra il gruppo bancario, ELITE e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le pmi in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In particolare, alcune startup hanno effettuato tutto il percorso di selezione e di accelerazione previsto dal programma B Heroes 2021, che ha la finalità di accompagnare alla crescita le nuove imprese.

In più di tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre duecento imprese provenienti da tutta Italia. Per alcune di esse, in collaborazione con ELITE, la banca ha sottoscritto basket bond per un ammontare pari a 130 milioni di euro.

Innovazione e sostenibilità saranno i principali temi del percorso di formazione rivolto alle startup provenienti da nove regioni d’Italia e appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana. I venti protagonisti della nuova Lounge, che si svolgerà in modalità digitale, avranno anche la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso al mercato dei capitali. Le imprese saranno anche dotate di strumenti utili a riorganizzare in un’ottica di resilienza le proprie strategie e fabbisogni finanziari nell’affrontare il nuovo contesto economico di uscita dalla pandemia.

Sono previsti moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di accelerazione in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia, il programma strategico avviato quest’anno da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese grazie a un plafond di nuovo credito fino a cinquanta miliardi di euro.

Temi chiave saranno anche la sostenibilità in ambito sociale, ambientale e di governance, allo scopo di dimostrare come la corretta implementazione di pratiche ESG sia utile per assicurare la crescita nel lungo periodo oltre a migliorare l’attrattività nei confronti della comunità finanziaria.

Un ulteriore strumento a supporto dei piani di crescita e investimento delle pmi virtuose è Intesa Sanpaolo Basket Bond, programma in partnership con ELITE che, oltre ad offrire alle aziende l’opportunità di accedere alla ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, consente alle imprese di elevare la propria visibilità nei confronti di investitori istituzionali e accrescere la propria reputazione e cultura finanziaria.

Dal lancio dell’iniziativa Intesa Sanpaolo ha emesso Basket Bond per un valore di 130 milioni di euro, confermandosi leader di mercato nell’asset class del Basket Bond captive. «Con l’iniziativa di oggi – spiega Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo – consolidiamo la storica collaborazione con ELITE e Piccola Industria Confindustria. In particolare, grazie a questa lounge dedicata alle startup, confermiamo la nostra fiducia nei confronti delle aziende nuove e innovative. Rinnoviamo il nostro tradizionale affiancamento alle PMI e alle startup ampliando le loro opportunità di crescita per farle accedere a un percorso altamente qualificante, che consente di aumentare la competitività e accelerare la crescita dimensionale e manageriale. Le 20 startup ingaggiate per la nuova lounge sono l’esempio della ritrovata vivacità dell’impresa italiana che riparte in uno scenario contraddistinto dai forti segnali di ripresa, anche alla luce degli stimoli rivenienti dal PNRR».

Marta Testi, Aamministratore delegato di ELITE – Gruppo Euronext specifica che «grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo, in questi tre anni abbiamo dato il benvenuto in ELITE ad oltre 200 imprese e mobilitato risorse per €130 milioni di euro a supporto della crescita grazie al programma ELITE Intesa Sanpaolo Basket Bond®. Siamo oggi felici di dare il benvenuto in ELITE a un gruppo di 20 Startup italiane. Il nostro compito è quello di accelerarne la crescita e creare valore mettendole in contatto con nuove competenze, con oltre 1.600 imprese ELITE con cui poter accrescere il loro business, con i partner e le soluzioni di finanza a supporto della loro crescita. Ci auspichiamo che ELITE sia un ambiente virtuoso per queste 20 realtà imprenditoriali e che possa contribuire alla loro managerialità, alle loro performance e al consolidamento di nuove competenze nella certezza che la finanza non è il fine, ma il miglior mezzo per trasformare le migliori idee in realtà di successo».