Amici è il primo programma tv a dotarsi della fibra ad altissima velocità di Tim

26 Marzo 2021

Tim attiva i primi collegamenti ultra broadband su fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 10 Gigabits al secondo. La prima realtà in Italia a dotarsi di questa tecnologia è lo studio televisivo del programma tv Amici, in onda per Mediaset, che, già da domani, testerà la super velocità davanti a milioni di spettatori. La nuova soluzione è resa possibile dall’adozione della tecnologia di rete XGS-PON che permette in modalità simmetrica, ovvero in download e upload, di viaggiare fino a 10 Gigabits al secondo.

Dopo una fase di test, da domani, Tim darà la possibilità ai clienti e agli altri operatori di sperimentare il servizio sulla propria rete e per la prima volta nelle città di Roma, Torino e Genova. La connessione, attivata in collaborazione con Nokia, sfrutta al meglio le caratteristiche fisiche della fibra ottica, moltiplicando le capacità della rete attuale FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Networks) per 4 volte in download e 8 volte in upload.

«Questo ulteriore primato – dichiara Quang Ngo Dinh, responsabile consumer market di Tim – conferma il nostro impegno nell’anticipare soluzioni innovative per lo sviluppo della rete in fibra ottica in Italia. Come Tim siamo pronti ad offrire la soluzione XGS-PON in alcune città italiane per assicurare ai nostri clienti connessioni sempre più veloci che abilitano la migliore esperienza d’uso dei servizi digitali: dal gaming online alla fruizione dei contenuti di intrattenimento fino alle applicazioni per le imprese e distretti industriali».

Immagina di copertina tratta dalla pagina Facebook del talent Amici