Decathlon premiata agli Adam Smith Awards grazie a una soluzione Intesa Sanpaolo

26 Giugno 2023

È grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo che Decathlon ha sviluppato una nuova soluzione finanziaria per i pagamenti sostenuti dai propri clienti presso i punti vendita. Attraverso la creazione di conti bancari virtuali legati ai singoli negozi sarà ora possibile, con un semplice click, riconciliare i pagamenti differiti effettuati dai privati o dalla PA senza dover più coinvolgere il cliente nell’operazione.

Questa semplificazione nella customer journey è il risultato di un progetto sviluppato in collaborazione con la Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo diretta da Stefano Favale – parte della Divisione IMI – Corporate & Investment Banking guidata dal Chief Mauro Micillo –, attraverso un software che renderà il processo più affidabile e qualitativamente elevato, riducendo notevolmente i tempi di controllo e gestione amministrativa.

«Da 30 anni, affrontiamo ogni sfida cercando di migliorare i nostri standard, per offrire soluzioni sempre migliori per i nostri clienti. Il processo di trasformazione digitale e di ricerca dell’eccellenza cui ci stimola il progetto ed il purpose di Decathlon ci ha spinti ad esplorare piste di innovazione nei processi amministrativi e finanziari», dichiara Davide Bertuzzi, ufo Decathlon Italia. «Accogliamo con orgoglio e tanta soddisfazione, per quello che il team ha saputo costruire, il premio Best Transaction Management Solution».

«Intesa Sanpaolo ha sviluppato un nuovo approccio di customer journey che permette alla clientela di digitalizzare gran parte dei processi legati sia al cash management sia alle attività di procurement e alla gestione dei rischi di frode», afferma Luca Monti, head of International Corporate & Financial Institutions Sales della Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo. «In questo contesto la piattaforma di virtual account sviluppata e resa operativa per Decathlon si inserisce a pieno titolo come smaterializzazione dei conti amministrativi, aumentandone l’efficienza e la semplicità di riconciliazione automatica, senza interferire con la clientela finale e migliorandone il servizio».

