Fibercop e Connectivia insieme per accelerare la diffusione della fibra

17 Novembre 2021

FiberCop, società infrastrutturale del gruppo TIM, e Connectivia, hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH).

Connectivia è il primo operatore dati a banda ultralarga in Costiera Amalfitana. Grazie alle infrastrutture realizzate in proprio nella Costa Diva è tra i primi operatori a vocazione territoriale ad avere sviluppato in Italia una rete di nuova generazione interamente in fibra ottica. “Dove gli altri non arrivano” è il motto che l’accompagna dalla nascita. Portare tecnologie di comunicazione più veloci nei territori per favorirne lo sviluppo è il suo contributo al loro futuro. Offre connessioni FTTH su tutto il territorio nazionale; in Costiera Amalfitana, vetrina del nostro Paese nel mondo, ha coperto in FTTH a 1000 mega 65 percento del territorio avviando una fase di crescita economica e sociale.

Le parti hanno definito infatti la partecipazione di Connectivia al progetto di co-investimento su rete FiberCop, società del gruppo che realizza la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni.

In base a questo accordo Connectivia utilizzerà, in sei comuni della Campania, la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop secondo il modello “Accesso all’armadio ottico”, basata sull’acquisto, in modalità IRU a 20 anni, di apparati dell’infrastruttura in fibra dedicati (splitter primari e secondari e bretelle ottiche di connessione).

L’adesione di Connectivia all’offerta di co-investimento – che il gruppo TIM realizza tramite FiberCop – fa seguito a quella di altri importanti operatori, come Fastweb e Iliad e conferma la validità del piano di investimenti FiberCop che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.

L’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale. Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra- broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

