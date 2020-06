Intesa Innovation Center e Roscongress insieme per l’innovazione sostenibile

25 Giugno 2020

Condividere e scambiarsi conoscenze e informazioni e organizzare incontri e confronti tra esperti di rilievo internazionale e rappresentanti del mondo economico-produttivo di Italia e Russia. Sono questi gli obiettivi della firma di un Memorandum of Understanding per la cooperazione nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità tra Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Fondazione Roscongress, una piattaforma di supporto per le società russe.

Questo accordo, sul medio periodo, contribuirà a rafforzare la diffusione dell’innovazione nei due paesi, attingendo dal patrimonio innovativo e tecnologico della ricerca, dell’ecosistema delle startup e delle piccole e medie imprese russe e italiane.

Il Memorandum servirà anche a diffondere il progetto Business Priority, che punta a migliorare la competitività dell’economia russa attraverso la promozione di prodotti e tecnologie innovative. Business Priority vuole creare uno standard di qualità russo riconosciuto dalla comunità internazionale per progetti innovativi ad alta tecnologia, rendendo partecipi in particolare le piccole e medie imprese orientate all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Intesa Sanpaolo Innovation Center e Roscongress svilupperanno una stretta collaborazione che consenta di valutare e valorizzare congiuntamente il potenziale delle PMI russe innovative e sostenibili e di attrarre investimenti internazionali per la loro crescita e la realizzazione dei loro progetti.

«L’innovazione è alla base dell’evoluzione della società e per Intesa Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e globalizzati» afferma il direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Guido de Vecchi. «Il Memorandum siglato con Roscongress e la collaborazione con banca Intesa Russia consentirà di mettere facilmente a disposizione delle pmi locali il nostro know-how, con l’obiettivo di far emergere le realtà più promettenti e assisterle nella ricerca di investitori internazionali».

L’Innovation Center di Intesa è dedicato proprio all’innovazione. La sua mission è quella di esplorare e analizzare nuovi modelli di business per favorire la competitività del Gruppo e dei suoi clienti. La società si occupa di circular economy, dello sviluppo delle startup più promettenti, del corporate venture capital e di ricerca applicata. L’Innovation Center è un motore abilitatore di relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione, come imprese, startup, acceleratori, centri di ricerca e università, e un promotore di nuove forme di imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio.

In Russia, la banca, opera con la controllata banca Intesa Russia, che gestisce più della metà delle operazioni commerciali con l’Italia e partecipa al finanziamento di importanti progetti russi nazionali e internazionali.

La Fondazione Roscongress è una piattaforma di supporto per le società russe. A quelle che soddisfano determinati criteri, viene dato lo status di Business Priority, che offre una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di cooperare direttamente con i maggiori produttori e investitori e consultare i principali esperti russi di finanza, diritto, marketing e pubblicità. Grazie a Business Priority è possibile ridurre significativamente il periodo di lancio di nuovi prodotti sui mercati nazionali e internazionali, accrescere più velocemente il volume del business e aumentare la capitalizzazione.

«La Fondazione Roscongress considera lo sviluppo innovativo come una delle aree più importanti della sua attività. La nostra piattaforma innovativa funziona già da due anni, non solo promuovendo l’innovazione nei più importanti eventi, ma anche contribuendo allo sviluppo di aziende innovative russe e promuovendole sul mercato internazionale», commenta il ceo della Fondazione Roscongress Alexander Stuglev.

*