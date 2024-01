Intesa Sanpaolo, Up2Stars: via alle candidature di startup IoT e infrastrutture

26 Gennaio 2024

Intesa Sanpaolo avvia da oggi la nuova fase di candidatura al programma “Up2Stars” dedicata alle startup del settore IoT (Internet of Things), Infrastrutture e Mobilità. Ideato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, “Up2Stars” punta ad intercettare e sviluppare le migliori startup innovative italiane, offrendo loro un percorso di accelerazione personalizzzato, networking di sviluppo e prospettive di internazionalizzazione grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza quali: Gellify, ELITE, Microsoft Italia, Cisco, Digit’Ed, INNOVIT, oltre ai Centri Nazionali di Ricerca e ai Partenariati con cui Intesa Sanpaolo collabora.

“Il nostro ruolo è facilitare l’incontro fra startup e aziende mature per promuovere sviluppo e transizione digitale del Paese; in meno di due anni dal lancio di Up2Stars abbiamo già contribuito all’accelerazione di 70 startup – su oltre 1.000 candidature ricevute – e organizzato 5 Demo Day per far incontrare le imprese agli investitori. Le startup completano poi il proprio processo di accelerazione attraverso la partecipazione a un percorso in Elite di Borsa Italiana, tra i nostri partner di questo programma” commenta Virginia Borla, nella foto, Executive Director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “Il nostro obiettivo – prosegue – è da sempre quella di accompagnare la crescita delle imprese, affiancando alla tradizionale erogazione di credito iniziative di valorizzazione, facendo leva sull’innovazione e su partnership strategiche con tutto l’ecosistema territoriale, dalle Università, ai Centri di Ricerca, agli acceleratori”

Sarà possibile autocandidarsi fino al 3 marzo accedendo alla pagina dedicata all’interno del sito di Intesa Sanpaolo.