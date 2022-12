Jakala investe nel settore pubblico. Previste 500 assunzioni

13 Dicembre 2022

Unire i dati, le tecnologie e l’esperienza maturata in oltre 20 anni nel settore privato per aiutare la pubblica amministrazione italiana a trasformarsi, diventare più ‘amichevole’, facile e accessibile agli utenti. E’ la sfida di Jakala multinazionale tascabile con base a Milano specializzata in marketing dei dati che ha deciso di investire nel settore pubblico con una nuova società, Jakala Civitas. Da subito le previsioni sono di assumere 500 persone e di fatturare almeno 50 milioni di euro entro il 2025.

L’offerta della New Co sarà rivolta alla pubblica amministrazione centrale e locale, alle aziende municipalizzate ai settori trasporti e sanità e focalizzata su un vasto portfolio di servizi e soluzioni con l’approccio MarTech di Jakala, per favorire l’adozione di nuove tecnologie e applicare, sulle specificità del settore pubblico, modelli di servizio utilizzati nel settore privato.

Analisi dei dati, Machine Learning e Intelligenza Artificiale, Geo-Intelligence, sviluppo di infrastrutture tecnologiche, ottimizzazione di campagne media e digitalizzazione dei servizi verso il cittadino e il paziente saranno i pilastri dell’offerta Jakala Civitas, per applicare i principi dell’esperienza personalizzata a una inedita Citizen & Patient Experience, associata ad una competenza di trasformazione che massimizzerà il successo e l’adozione di queste nuove tecnologie, replicando il successo e il posizionamento raggiunto da Jakala nel mondo privato.

L’opportunità di aprire nel settore è stata colta in un momento in cui l’Italia sulla spinta del piano europeo Next Generation Eu, è chiamata a grossi investimenti per innovare tutta la pubblica amministrazione e a svecchiare il controverso rapporto dei tanti forse troppi livelli di burocrazia con cittadini e imprese. Sarà proprio grazie a un gruppo di esperti provenienti dal settore pubblico che Jakala Civitas riuscirà a offrire servizi altamente specializzati in grado di coniugare le competenze storiche di Jakala con le esigenze delle pubbliche amministrazioni.

La nuova società fondata con Andrea Samaja e Silvio Antonio Varagnolo, sarà guidata dal Managing Director di Jakala Giacomo Lorusso, che assume il ruolo di amministratore delegato di Jakala Civitas.

Giacomo Lorusso

“Sono molto orgoglioso di guidare questa nuova sfida imprenditoriale. Jakala Civitas sarà in grado di ibridare il dna innovativo di Jakala con le competenze di Senior Executive del settore per poter offrire a PA Centrale, Locale e Sanità, soluzioni in grado di interpretare e indirizzare in modo efficace e performante le necessità di cittadini e pazienti”

Silvio Varagnolo

“Aspiriamo ad ottenere un impatto sociale tangibile creando valore per il cittadino che si rivolge ai servizi di un Comune, di una Città Metropolitana, di una Provincia o di una Regione e che ha diritto a efficienza, velocità, certezza del risultato, chiarezza, semplicità: benessere per tutti noi”