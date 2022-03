Parte la “Noovle Cloud Challenge”, call internazionale per startup e pmi

1 Marzo 2022

Parte oggi la “Noovle Cloud Challenge”, la call internazionale promossa da Noovle, cloud company del gruppo Tim, e da TIM WCAP.

La sfida ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, scaleup e PMI nazionali ed internazionali per individuare le realtà imprenditoriali più innovative negli ambiti dell’e-Health, della sostenibilità e delle tecnologie di virtualizzazione Containers as a Service. Le imprese selezionate avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con Noovle.

Il progetto mira a individuare le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia, in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, in linea con la strategia di Noovle focalizzata nella costruzione di un portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto per il mercato.

L’iniziativa si avvale dell’esperienza di TIM WCAP, il programma di Open Innovation del gruppo Tim che favorisce opportunità di business e di collaborazione con startup ready to market, Piccole e Medie Imprese e scaleup, e del supporto di Mind the Bridge, organizzazione internazionale che fornisce consulenza per l’innovazione ad aziende e realtà governative.

Fino al 31 marzo si potranno presentare, attraverso la piattaforma di TIM WCAP, progetti innovativi riguardanti i seguenti ambiti:

● E-Health: soluzioni all’avanguardia, basate su Big Data e Intelligenza Artificiale, per la diagnosi, il monitoraggio e l’erogazione delle prestazioni sanitarie, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la gestione dei servizi lungo la filiera della salute.

● Sostenibilità: soluzioni avanzate, basate su Big Data e Intelligenza Artificiale, in grado di supportare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (per esempio: riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, contenimento delle emissioni di CO2 ecc.)

● Container as a Service (CaaS): soluzioni cloud-based altamente innovative in grado di supportare l’operatività, la gestione e la manutenzione di un’architettura di tipo MATCH, basata su Micro-servizi, API- first, cloud-native e headless.

Le proposte saranno valutate da una giuria composta da manager ed esperti che individueranno le società più innovative. La premiazione si svolgerà a maggio nel corso di un evento dedicato con la partecipazione di Google Cloud.

