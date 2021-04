Tim e Alis lavoreranno insieme per la mobilità intelligente e sostenibile

23 Aprile 2021

Il settore dei trasporti ha un impatto significativo sull’ambiente, ma la mobilità sostenibile e intelligente è una soluzione al problema. Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim e da Guido Grimaldi, presidente dell’associazione logistica dell’Intermodalità sostenibile (ALIS), hanno siglato un accordo proprio per rendere la mobilità di merci e persone più intelligente, efficiente e anche più green grazie alle tecnologie digitali e generare un impatto positivo in termini economici, sociali e di sostenibilità ambientale nella filiera dei trasporti, della logistica e dell’intermodalità. Alis rappresenta oltre 1.500 aziende del settore e più di 180 mila lavoratori.

L’intesa supporterà le imprese associate ad Alis nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche capaci di rispondere alle rinnovate esigenze del comparto. A tal fine è previsto l’avvio di una stretta collaborazione con Tim che porterà alla costituzione di un gruppo di lavoro per l’applicazione di soluzioni ICT evolute in grado ad esempio di migliorare la gestione documentale, il tracciamento di merci e degli asset aziendali oltre al controllo remoto di impianti tecnologici e mezzi di trasporto, al fine di ottenere un incremento dell’efficienza produttiva e della sicurezza degli operatori. Per la tracciabilità delle merci, dalla presa in carico al trasporto, allo stoccaggio temporaneo, alla distribuzione e destinazione sarà promossa anche la blockchain. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e aumentata e dei droni sarà inoltre rivolto alle attività di porti, interporti, stazioni, depositi, poli logistici per incrementare la sicurezza di persone e beni.

Le due realtà promuoveranno inoltre lo sviluppo del capitale umano dell’ecosistema imprenditoriale grazie a incontri formativi, seminari e convegni nell’ambito di operazione risorgimento digitale, la grande alleanza tra istituzioni e imprese promossa da Tim per la diffusione delle competenze digitali nel paese.

