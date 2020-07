TIM e Google insieme per il progresso digitale del paese

1 Luglio 2020

TIM e Google, grazie alla loro partnership, hanno supportato e continueranno a supportare il paese con iniziative rivolte alle imprese, ai cittadini e alla pubblica amministrazione, permettendo l’erogazione e la fruizione dei servizi, anche gratuiti o in promozione, anche in questo periodo post emergenza sanitaria.

Per presentare e approfondire i dettagli della collaborazione ed evidenziare come le due aziende abbiano iniziato a lavorare per supportare l’intero sistema paese, ieri si è tenuto il webinar “TIM & Google Partnership. Un’alleanza per il progresso digitale del Paese“. L’evento ha visto la partecipazione di Carlo D’Asaro Biondo (executive vice president TIM Cloud Project) e Fabio Fregi (country manager di Google Cloud) che hanno commentato i primi risultati della partnership. Durante l’incontro sono stati delineati anche i prossimi ambiti di collaborazione tecnologica congiunta, con l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale delle aziende grazie a innovativi servizi che si avvalgono dei vantaggi e delle potenzialità delle tecnologie cloud. Inoltre, nel corso del webinar sono state ricordati i principali step della partnership nel contesto della particolare situazione degli ultimi mesi.

«La partnership tra Google e TIM rappresenta una possibilità unica di crescita per il paese: se faremo un buon lavoro per le imprese e per la pubblica amministrazione e se sapremo ascoltare le esigenze della collettività allora dall’unione delle competenze e dei punti di forza potrà arrivare un cambiamento importante», ha commentato Carlo D’Asaro Biondo, executive vice President TIM Cloud Project. «Un primo passo in questa direzione – spiega D’Asaro Biondo -, TIM, lo ha fatto nelle ultime settimane con l’acquisizione di Noovle, società di consulenza ICT e system integration, primo partner di Google in Italia. Si tratta di un accordo centrale per lo sviluppo della partnership e sono fiducioso che insieme sapremo raggiungere significativi risultati nel breve-medio termine».

A maggio TIM, infatti, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% della società italiana Noovle che è specializzata nella fornitura di progetti e soluzioni cloud e tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano. L’operazione permette a TIM di ampliare la propria offerta di servizi innovativi di public, private e hybrid cloud e di rafforzare le competenze di servizio per accelerare la digitalizzazione delle imprese, dalle pmi alla grande industria, fino al mondo della pubblica amministrazione e della sanità. Grazie a questa acquisizione, TIM accelera significativamente nel percorso avviato al fianco di Google e apre la strada alla futura creazione di una Newco dedicata ai servizi cloud ed edge computing.

L’acquisizione di Noovle è pero l’ultimo dei tanti progetti messi in campo dall’azienda. Uno dei primi risultati della partnership tra TIM e Google è stato, ad aprile, il lancio, sul mercato italiano, dell’offerta “G Suite TIM Edition“. L’offerta, rivolta in particolare al mercato delle piccole e medie imprese, unisce alla migliore connettività fissa e mobile di TIM, disponibile grazie alla copertura in fibra, FWA (Fixed Wireless Access) e 4G (e successive evoluzioni), una suite di applicazioni per la produttività e la collaborazione messa a disposizione da Google. Si tratta di G Suite, che include tra le altre soluzioni Gmail per la posta elettronica e Hangouts Meet per le videoconferenze. Inoltre è disponibile il servizio di noleggio di personal computer offerto da Intesa Sanpaolo Forvalue. L’offerta è disponibile gratuitamente per tre mesi a tutti i clienti TIM Business e a tutte le aziende clienti della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

TIM e Google hanno inoltre siglato con Intesa Sanpaolo un Memorandum of Understanding che segna l’avvio delle trattative per la realizzazione di un progetto finalizzato a fornire a Intesa Sanpaolo i servizi cloud di Google, sui data center italiani di TIM che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni. L’ambizioso progetto prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di Google Cloud, oltre che l’apertura di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, TIM e Google Cloud.

È prevista inoltre la costruzione di un’altra Google Cloud Region a Milano per garantire la continuità operativa. Entrambe le Cloud Region verranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral.

*

Nella foto di copertina Carlo D’Asaro Biondo, executive vice President TIM Cloud Project