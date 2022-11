Tim partecipa all’Assemblea Nazionale ANCI e lancia Smart City Challenge

24 Novembre 2022

Si è chiusa oggi a Bergamo la due giorni dell’assemblea annuale dell’Anci, un’occasione importante per incontrare amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni nazionali. L’edizione ha visto presenze da record sia in termini di partecipanti, espositori che come presenze di amministratori.

Il convegno “La voce del Paese. La parola alle nostre comunità” ha posto l’attenzione sul tema dell’economia circolare e delle infrastrutture sostenibili, in grado di sostenere e portare avanti lo sviluppo del paese. Tra queste rientrano le smart city. Monitoraggio e controllo dell’ambiente urbano, e delle infrastrutture di mobilità, energetiche e di comunicazione sono tutti elementi le smart city devono avere per guardare al futuro.

A Bergamo di smart city si è occupata Tim, attraverso l’organizzazione di un interessante workshop, dedicato anche alle tecnologie necessarie per realizzarle.

Introdotto dai saluti del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’evento “Gli strumenti per realizzare la tua Smart City”, moderato da Giulio Di Giacomo, responsabile local institutional affairs Tim, ha approfondito il tema attraverso gli interventi di manager del gruppoe le testimonianze di esponenti di Agid, dell’Osservatorio Bikeconomy e del comune di Como.

Momento centrale dell’incontro è stata la presentazione della Smart City Challenge, iniziativa promossa proprio da Tim che ha l’obiettivo di individuare startup e imprese in grado di sviluppare soluzioni innovative per la gestione delle città, integrabili nella piattaforma di intelligenza urbana Tim Urban Genius. La soluzione, che è stata protagonista allo stand del gruppo per tutta la durata dell’Assemblea ANCI, rappresenta una sorta di “cabina di regia” virtuale, dotata delle migliori tecnologie digitali, che realizza un modello di smart city sostenibile. Un esempio è l’implementazione della Smart Control Room per la città di Venezia, ma sono già numerose le amministrazioni che hanno mostrato interesse per questa soluzione.