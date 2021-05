Torino accelera sull’ecosistema delle startup

17 Maggio 2021

Sostenere l’ecosistema delle startup in rapida crescita di Torino. È questo l’obiettivo di Startup Genome, Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Fondazione Compagnia di San Paolo, che hanno annunciato oggi una collaborazione per accelerare ulteriormente l’impressionante crescita dell’ecosistema di startup della città.

Con più di 100 clienti in oltre 40 Paesi di sei continenti, Startup Genome è la principale organizzazione di ricerca e consulenza politica dei governi e delle istituzioni private impegnate a far progredire i loro ecosistemi di startup. Il Rapporto globale sull’ecosistema delle startup (GSER) di Startup Genome, la ricerca più completa e più letta al mondo sulle startup, nella prossima edizione includerà quelle di Torino e alcune delle più importanti startup della città.

«L’ecosistema delle startup di Torino ha un potenziale incredibile per la creazione di una crescita economica sostenuta, sia a livello locale che nazionale», afferma Marc Penzel, fondatore e presidente di Startup Genome. «Siamo orgogliosi di sviluppare l’importante lavoro già svolto e di contribuire ad accelerare il percorso di Torino e la sua esposizione globale come hub tecnologico in rapida crescita».

La missione di Intesa Sanpaolo Innovation Center è quella di esplorare il mondo dell’innovazione all’avanguardia, investire in progetti di ricerca applicata e in startup ad alto potenziale e accelerare l’attuazione dei criteri dell’economia circolare, per rendere Intesa Sanpaolo, prima banca in Italia e tra le migliori in Europa in termini di requisiti patrimoniali, il motore di una nuova economia attenta alla società e all’ambiente.

Fondata a Torino nel 1563, la Fondazione Compagnia di San Paolo è una delle più antiche e grandi fondazioni filantropiche d’Europa. Nell’ambito della sua missione di promozione dello sviluppo culturale, civile ed economico, la Fondazione è oggi uno dei principali ecosystem developer nel panorama italiano.

La nuova partnership delle due organizzazioni con Startup Genome creerà più opportunità per le startup locali di ottenere un’esposizione nazionale e internazionale. «La collaborazione con un operatore internazionale come Startup Genome rappresenta un altro passo importante verso il riconoscimento di Torino come HUB centrale per l’innovazione», commenta Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. «Ci aspettiamo che l’applicazione di uno standard comune per specifici KPI aiuterà l’intera comunità a contribuire ulteriormente al nostro impegno nella crescita dell’ecosistema locale».

Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, dichiara che la Fondazione «ha la missione di rendere Torino un hub internazionale per gli innovatori. Questa nuova partnership con Startup Genome è fondamentale per posizionare Torino nella mappa globale degli ecosistemi di startup, in linea con la nostra ambizione di attrarre nuovi investimenti, capitale umano di eccellenza e iniziative imprenditoriali che possano stabilirsi e prosperare nella nostra regione».

