È on air il nuovo spot di Tim Vision. Il 26 esce “Il Divin Codino” su Netflix

24 Maggio 2021

Il 26 maggio, in esclusiva su Netflix, esce “Il Divin Codino”, film che racconta la storia di Roberto Baggio, il grande campione che sul campo e fuori ha saputo emozionare tutti gli italiani.

Da sabato, così, è anche on air il nuovo spot di Tim Vision, la tv di Tim, che permetterà ai suoi clienti abbonati a Netflix di vedere il film diretto da Letizia Lamartire. Lo spot Tim con la direzione creativa di Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment , è stato trasmesso per la prima volta durante la finale della Coppa Italia del 19 maggio scorso e da sabato 22 su tutte le principali reti nazionali.

“Il Divin Codino” ripercorre i ventidue anni di carriera di Roberto Baggio, da quando inizia a giocare nelle giovanili del suo paese natale (Caldogno) a quando approda in serie A, militando per le squadre di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia e anche indossando la maglia della Nazionale con la quale agguanterà il terzo posto nel campionato del mondo del 1990 e il secondo in quello del 1994. Accanto ai successi sportivi ci sarà spazio anche per il racconto degli infortuni, delle divergenze con alcuni allenatori, della vita privata e di quella spirituale, culminata con la scoperta del buddismo.

Roberto Baggio è interpretato da Andrea Arcangeli, la moglie Andreina da Valentina Bellè, il padre Florindo da Andrea Pennacchi, l’allenatore Arrigo Sacchi da Antonio Zavatteri e il manager Vittorio Petrone da Thomas Trabacchi. La main song del film è di Diodato e si intitola L’uomo dietro il campione.