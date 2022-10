La Treccani rende il suo sapere a portata di App. Un’offerta accessibile a tutti

18 Ottobre 2022

Il nuovo palinsesto contenuto nella piattaforma digitale Eudulia Masterclass del mondo Treccani, disponibile tra pochi giorni, spazierà da un campo all’altro del sapere. Dall’economia culturale, passando per la sostenibilità, l‘intelligenza emotiva, data strategy e digital art.

Infatti, con oltre 150 corsi online, tenuti dallo stesso numero di docenti, per un totale di oltre 200 ore di lezione (destinate a raggiungere 1000 entro la fine del prossimo anno), la piattaforma garantirà a cittadini ed aziende, un’offerta assai vasta, a portata di App, rendendo possibile agli utenti, di acquisire preziose conoscenze e competenze per il perfezionamento della loro preparazione professionale.

Le sezioni presenti tratteranno, in particolar modo, la cultura umanistica, scientifica e digitale, oltre a dei veri e propri corsi tenuti in video, utili per potenziare inclinazioni personali come la creatività, l’intuito, la capacità di critica, il problem solving. Inoltre, vi sarà modo per apprendere anche competenze tecniche e pratiche.

Il palinsesto Edulia verrà suddiviso in diverse macro aree: marketing e advertising, scienze e tecnologie come : intelligenza artificiale, data science, industria 4.0, business e start up, coding e programmazione, crescita personale e soft skill, arte e cultura.