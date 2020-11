Migliorare la vita nel digitale: i nuovi corsi online di Operazione Risorgimento

17 Novembre 2020

Le tecnologie digitali sicure migliorano la vita di coloro che hanno le competenze per utilizzarle. Le applicazioni della tecnologia sono sempre più numerose e sempre più integrate nella vita delle persone, diventando talvolta strumenti indispensabili nella quotidianità. Per questo “Operazione Risorgimento Digitale” ha scelto di proporre nuovi corsi online per accompagnare, in questo momento delicato, i cittadini all’uso della rete, cogliere tutte le opportunità e i vantaggi della vita digitale e semplificare la vita delle persone attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie e applicazioni.

Il programma è stato lanciato un anno fa da TIM con una grande scuola mobile che attraversava l’Italia e oggi vede impegnati oltre trenta partner, pubblici e privati, rafforzandosi con l’avvio di nuovi corsi online gratuiti aperti a tutti.

Partono da oggi così le prime 18 classi nell’ambito del corso “Migliorare la vita nel digitale” che prevedono un webinar settimanale di circa un’ora, con sessanta tutor e insegnanti pronti a spiegare come internet può essere un supporto concreto nella vita quotidiana.

In particolare i temi trattati nei primi quattro appuntamenti saranno:

“Il digitale in tasca” , per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin;

, per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin; “Pagamenti digitali in sicurezza” , per gestire in sicurezza home banking, e- commerce e shopping online;

, per gestire in sicurezza home banking, e- commerce e shopping online; “Io, Cittadino digitale” , per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico;

, per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico; “Salute e benessere on line”, un’introduzione alle applicazioni per la salute, benessere e tempo libero, oltre al mondo della medicina che cambia con il digitale.

Inoltre, verranno messi a disposizione contenuti da fruire in e-learning, materiali di approfondimento, test ed esercitazioni. Al termine del corso, per i partecipanti che lo vorranno, sarà verificato il livello di conoscenza raggiunto con un questionario e sarà rilasciato un certificato che riconosce le competenze acquisite.

La scuola online, che utilizza la piattaforma Google Workspace e che vede la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, si rivolge a persone di ogni età residenti in tutte le regioni italiane che possono partecipare senza avere specifiche competenze di partenza: basterà una sufficiente padronanza nell’uso dei principali device e, soprattutto, il desiderio di scoprire nuovi strumenti e applicazioni per vivere appieno la società digitale.

Per poter accedere ai corsi e conoscere tutte le informazioni sul progetto clicca qui