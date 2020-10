Operazione Risorgimento Digitale, al via i corsi per superare il digital divide

28 Ottobre 2020

Partono grazie al supporto delle associazioni dei consumatori i nuovi corsi di formazione gratuita di “Operazione Risorgimento Digitale”, l’alleanza promossa da TIM e oltre 30 partner di eccellenza del settore pubblico, privato e del no profit per chiudere il digital divide culturale nel Paese.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di educare i cittadini e i consumatori all’uso consapevole e sicuro di Internet per cogliere tutte le opportunità e i vantaggi della vita digitale ma anche prevenendo i principali rischi online: dall’uso corretto degli strumenti digitali per la gestione del denaro agli acquisti online, alle nuove modalità di accesso a informazioni, prodotti e servizi.

Insieme a Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori e U.Di.Con., da novembre prenderà il via il percorso formativo “Consumatori digitali, consapevoli e sicuri“, con contenuti e webinar gratuiti rivolti a cittadini e consumatori per favorire l’utilizzo intelligente, sicuro e consapevole della tecnologia.

I consumatori avranno la possibilità di cogliere le opportunità del digitale attraverso diversi ambiti di apprendimento e di sviluppare inoltre le competenze necessarie per districarsi nel mercato digitale, evitare le insidie informatiche e prevenire situazioni di rischio, a partire dalla ricerca di informazioni attendibili sul web.

Un’ampia sezione dei webinar sarà dedicata a come fare per accedere online ai servizi della Pubblica Amministrazione, fruendo di diritti e servizi in formato digitale per pratiche sanitarie, previdenziali o contributive, a partire dai servizi messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da SPID e PagoPA. Sarà posta attenzione anche sul ruolo della famiglia, grazie a webinar rivolti ai genitori che mirano alla promozione dell’uso consapevole di Internet e dei device da parte dei figli. Non mancherà infine un focus per contrastare le fake news, una delle maggiori insidie su Internet in particolare nei momenti di emergenza collettiva dove la paura può alimentare la circolazione di notizie infondate diffuse senza controllo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Operazione Risorgimento Digitale.