Ecco i vincitori del Brains Contest di Settembre 2022

27 Ottobre 2022

Il Brains Contest de Gli Stati Generali nel mese di Settembre 2022 è stato vinto da Titti Ferrante che risulta dunque il Migliore Autrice del mese.

CLASSIFICA Settembre 2022

1° Titti Ferrante

2° Claudio Scaccianoce

3° Domenico Maceri

Come funziona il Brains Contest degli Stati Generali?

Per ciascun mese un algoritmo (“GSG Interest Rank”) misura in tempo reale l’interesse e l’attenzione del pubblico dei visitatori della piattaforma verso i singoli post pubblicati dai Brains, assegnando un punteggio sulla base del numero delle visualizzazioni e dei tempi di lettura. Tale punteggio quantitativo viene poi integrato con i punteggi qualitativi espressi da una giuria, pervenendo così al punteggio finale del singolo post.

Il primo classificato vince 300 euro, il secondo 200 euro, il terzo 100 euro.

I risultati del concorso mensile vengono pubblicati a partire dal 15 del mese successivo.

