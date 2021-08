Serie A femminile, il campionato parte il 28 agosto con Tim sponsor fino al 2023

3 Agosto 2021

La Serie A 2021/22 è ormai alle porte. Il campionato comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022. Il Consiglio di Lega ha deciso inoltre che la pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Per quanto riguardo la Coppa Italia, invece, quest’anno parteciperanno solo 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A. Inoltre, la Serie A chiederà alla Figc di modificare il format del campionato Primavera, salendo a 18 squadre dalle attuali 16.

Il 5 agosto saranno svelate le 22 giornate anche degli incontri della Serie A femminile che prenderanno ufficialmente il via sabato 28 agosto.

Proprio la Fgci e Tim hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione fino al 2023, rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale di calcio maschile.

TimVision sarà così Title Sponsor del campionato di Serie A femminile per le prossime due stagioni. Su TimVision saranno trasmesse tutte le partite del massimo campionato femminile, i match della fase finale della Coppa Italia, a partire dai Quarti di finale, e della Final Four della Supercoppa.

Il campionato, che scatterà sabato 28 agosto, ripartirà con la Juve del neo tecnico Joe Montemurro intenzionata a difendere il titolo (il quarto consecutivo) dagli assalti delle rivali, Milan e Roma su tutte. I riflettori saranno puntati anche sul Sassuolo, chiamato a confermarsi dopo l’ottimo terzo posto dello scorso anno, sul nuovo corso dell’Inter di Rita Guarino e sulle debuttanti Sampdoria, Lazio e Pomigliano.

Grazie ai recenti accordi siglati con DAZN e Mediaset Infinity, però, oltre al campionato di Serie A femminile, su TimVision sarà visibile tutto il calcio nazionale e internazionale e moltissimi contenuti di sport in streaming: dalla Serie A TIM, alla UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP, la NFL, l’UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar fino alla UEFA Champions League con tutti i 104 match a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5. Sulla piattaforma è disponibile anche l’intero catalogo discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 attraverso i canali extra di Eurosport. Inoltre, è già disponibile in esclusiva per i clienti TimVision, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, per un’esperienza di visione unica delle migliori gare della manifestazione.

Gli spettatori che scelgono la connessione in ultrabroadband di Tim anche con il WiFi Serie A Tim potranno seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa, grazie anche al WiFi certificato dai tecnici che assicura la copertura totale della propria abitazione.

La diffusione in streaming del calcio insieme ad un ricco catalogo con i migliori contenuti, film, serie tv, e produzioni originali è l’ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come principale aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per la digitalizzazione del Paese.

