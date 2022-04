VPN per Netflix: come sbloccare tutti i contenuti

6 Aprile 2022

È possibile aggirare il blocco geografico di Netflix per guardare i contenuti di un altro Paese? Scopri come con una connessione VPN.

Netflix: la multinazionale dello streaming con il blocco geografico

Fondata nel 1997 negli Stati Uniti, oggi Netflix è una multinazionale di produzione e di distribuzione di contenuti a pagamento, utilizzata da oltre 100 milioni di persone e attiva in ogni Paese del mondo tranne la Corea del Nord, la Siria, la Crimea e la Cina, e famosa soprattutto per le sue serie TV. L’aumento dell’offerta di contenuti in streaming e l’elevata qualità delle produzioni televisive e cinematografiche ha reso Netflix una delle piattaforme più popolari e più utilizzate al mondo, ma i suoi contenuti sono disponibili in modo diverso in base al Paese da cui ci si connette. Sarà quindi possibile guardare determinate serie tv e film se ci si connette dall’Italia, ad esempio, o dalla Germania, o dagli Stati Uniti.

Anche se il costo mensile è simile in tutto il mondo, l’offerta può cambiare sensibilmente. Qualche esempio? Basti sapere che il mercato. Ehi statunitense è quello in cui Netflix ha l’offerta più vasta, con circa 150 serie e 1.000 film in più rispetto all’Italia, mentre la serie House of Cards non è disponibile in Germania, Svizzera e Austria.

I motivi di queste differenze risiedono nei cosiddetti blocchi geografici, i quali dipendono principalmente dagli accordi commerciali presi con le varie case di produzione, che possono prevedere ad esempio la visione di determinati film negli Stati Uniti e non in Italia.

Netflix: come aggirare i blocchi e guardare i contenuti di un altro paese

Come fare per aggirare questo ostacolo e guardare i contenuti di Netflix indipendentemente dalla posizione geografica da cui si accede? La soluzione migliore è una buona VPN. Premesso che in ogni caso è necessario avere un account Netflix ed essere in regola con i pagamenti, l’utilizzo di una VPN specifica per Netflix permette di accedere ai contenuti di questa piattaforma previsti per un altro paese. Si tratta di un vantaggio unico, che si può sfruttare non soltanto in viaggio all’estero per continuare a guardare proprie serie preferite, ma anche per accedere in esclusiva a contenuti che altrimenti non potremmo mai guardare.

Che cos’è una VPN?

VPN, acronimo di Virtual Private Network, è una tecnologia che permette di rendere la propria navigazione anonima e sicura. Tra i molti vantaggi offerti da questo tipo di connessione, c’è anche la possibilità di aggirare le restrizioni geografiche e di guardare in streaming i contenuti previsti di altri paesi, non soltanto di Netflix ma anche quelli di altre piattaforme. Esistono varie tipologie di VPN, sia gratuite che a pagamento: alcune sono dedicate specificamente allo streaming di contenuti multimediali.

Si tratta di un servizio che dopo la prova gratuita prevede un abbonamento mensile a costi davvero contenuti, è facile da installare e da utilizzare non solo sui PC e laptop ma anche su Smart TV, tablet e smarthpone e permette di aggirare la geolocalizzazione. Scopri come funziona nel dettaglio.

VPN: come funziona per sbloccare Netflix?

Dopo aver scelto il provider di una VPN specifica per lo streaming, basta scaricare la app della VPN sul dispositivo da cui si vuole guardare Netflix. Prima di iniziare la navigazione, la VPN permette di scegliere il server da cui ci si connette: per guardare contenuti Netflix riservati al pubblico statunitense, è sufficiente scegliere dall’elenco un server residente in quel Paese.

La VPN renderà la navigazione anonima e criptata, e tutto il traffico internet passerà attraverso un server VPN negli Stati Uniti. In questo modo sarà possibile accedere alla app di Netflix e guardare in streaming tutti i contenuti riservati agli utenti di Netflix USA. Può capitare, nonostante la VPN, che compaiano messaggi di errore e che non sia possibile vedere in contenuti bloccati. In questo caso si consiglia di svuotare la cache del proprio browser di navigazione e di eliminare tutti i cookies.

Come aggirare gli ostacoli del rilevamento VPN

Attenzione, però: ti consigliamo di scegliere una VPN abilitata allo streaming di Netflix. I rischi di violazione del copyright e l’importanza crescente dei contenuti offerti da Netflix hanno portato infatti l’azienda a imporre regole più severe e al rilevamento VPN. Il rischio è che, nonostante l’accesso al sito di Netflix Internazionale anche dall’Italia, non sia possibile vedere i contenuti e si legga un messaggio di errore quando si cerca di riprodurre un film o una serie TV estera. Per questo motivo è importante scegliere una connessione VPN specifica, con molti server disponibili e sistemi di crittografia avanzati. Buona visione!