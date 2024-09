Abitare a Milano: traiettorie di esclusione e inclusione

28 Settembre 2024

È stata presentata ieri, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano, in occasione dell’evento Open Night, la ricerca sul tema dell’Abitare a Milano, argomento di grande attualità approfondito da un gruppo di lavoro composto da ricercatori dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, in partnership con il Politecnico di Milano. Lo studio, risultato vincitore del Bando Disuguaglianze lanciato dalla Fondazione Cariplo (edizione 2022) approfondisce il profili di chi vive nelle case Aler, dagli inquilini storici a quelli nuovi, ed è raccolta in un interessante volume dal titolo La gestione strategica dei servizi abitativi. Una ricerca sul campo, che può essere scaricato a questo link.

Lo studio combina i dati quantitativi del profilo degli inquilini delle case Aler a Milano con oltre cento interviste sul campo svolte in due quartieri della città (Stadera e San Siro), restituendoci una mappatura dei delle tipologie di inquilini che abitano le oltre 70mila unità abitative ad oggi presenti in città. In questo senso sono due i profili più comuni: gli inquilini storici – tipicamente italiani (80%), spesso pensionati (46%) che vivono soli (40% dei casi) e in condizioni economiche modeste (reddito medio di circa 12.000 euro annui per chi vive solo) – e nuovi inquilini – stranieri, più giovani e inseriti in nuclei familiari più numerosi (il 50% circa vive in una famiglia di 4 o più componenti) e maggiormente esposti a rischi di povertà (reddito medio di circa 3.200 euro pro capite tra le famiglie di 4 o più persone).

Dal 2000, la Fondazione Cariplo ha messo in campo circa 80 milioni di euro mettendo a disposizione oltre 6mila posti letto, o appartamenti, in Lombardia, per dare risposta alle emergenze di chi si trova a vivere una situazione di fragilità e sperimenta grandi difficoltà, specialmente quando vengono toccate questioni essenziali. Per questo è nata nel 2004 la Fondazione Housing Sociale che il 3 ottobre celebra 20 anni con un evento al Centro Congressi in via Romagnosi dove verranno presentate altri dati e ricerche.



IL VENTESIMO COMPLEANNO DELLA FONDAZIONE HOUSING SOCIALE

In occasione del suo ventennale, FHS – in collaborazione con diversi partner – ha commissionato ad alcuni enti di rilievo una serie di ricerche sugli sviluppi dell’housing sociale in Italia. I risultati delle indagini saranno presentati in un seminario durante l’evento.

A VENT’ANNI SI GUARDA AL FUTURO | Programma

15.30 – 15.40 | Introduzione

Marco Gerevini – Consigliere Delegato di Fondazione Housing Sociale

Alessandro Balducci – Presidente di Fondazione Housing Sociale

Apertura e saluti

15.50 – 17.10 | Presentazione delle ricerche

Modera | Giordana Ferri, Direttore Esecutivo di Fondazione Housing Sociale

Elena Molignoni – Nomisma

Bisogno abitativo in Italia

Francesca Cognetti e Alice Ranzini – Politecnico di Milano

Mappatura e analisi dell’offerta abitativa in affitto accessibile a Milano Veronica Vecchi – Università Bocconi

Strumenti economico-finanziari per il Social Housing: una proposta

Lorenzo Bellicini – Cresme

Analisi del fabbisogno di Social Housing in Italia

Davide Dal Maso – Avanzi

Rapporto della performance del Social Housing in Italia

Gianpaolo Barbetta – EvaLab di FSVGDA Effetti dell’Edilizia Residenziale Sociale sugli inquilini

17.20 – 18.10 | Tavola rotonda con le istituzioni e conclusioni

A conclusione dell’evento interverranno i rappresentanti di Regione Lombardia, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del modello di social housing promosso da Fondazione Housing Sociale.

Introduce | Alessandro Balducci – presidente di Fondazione Housing Sociale

Intervengono

Giovanni Azzone – Presidente di Fondazione Cariplo

Paolo Franco – Assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia*

Guido Bardelli – Assessore alla Casa del Comune di Milano

Sergio Urbani – Direttore Generale di Fondazione Cariplo

Con il contributo straordinario di Giuseppe Guzzetti

* in attesa di conferma

Giovedì 3 ottobre 2024 | Centro Congressi di Fondazione Cariplo | via Romagnosi 8 a Milano