“Giorgio Armani Privè 2005-2025”: vent’anni di Alta Moda in mostra a Milano

Milano- I vent’anni della linea Giorgio Armani Privè, attraverso 150 abiti selezionati a cura dello stesso Re della Moda, saranno esposti per la prima volta presso l’Armani Silos di Milano, e raccontati in una mostra che regalerà agli spettatori il sogno dell’ Haute outure, tra ricami e tessuti di una eleganza senza tempo. La retrospettiva, intitolata proprio “Giorgio Armani Privè 2005-2025“, verrà inaugurata il prossimo 20 maggio, e sarà accessibile al pubblico a partire dal giorno successivo, fino alla fine dell’anno, permettendo di compiere un percorso artistico ed emozionante, ammirando capi che sono entrati a far parte della storia dell’Alta Moda, creati dalla matita unica dello stilista piacentino.

La donna di Armani Privè, infatti, ha sempre mostrato una personalità decisa ma senza eccessi, tanto rifuggiti da Giorgio Armani, indossando abiti raffinatissimi ed immortali.

La linea Armani Privè , nasce il 24 gennaio 2005, con la prima sfilata parigina in un loft in rue de Lauriston, e la presentazione di 31 modelli, celebrativi del nero, del color malva e del blu.

“In due decenni di Armani Privé, con tessuti preziosi e ricami realizzati interamente a mano, Giorgio Armani ha esplorato un’idea di moderna invenzione“, si apprende da una nota ufficiale del brand.

Dal 7 maggio, sul sito di Armani Silos ,sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso.

Insomma, Giorgio Armani, nel gennaio 2005 decide, osando, di andare a sfilare nella roccaforte dell’Haute Couture, quale è quella francese, e da allora, gli applausi scroscianti non si sono mai interrotti. Si sa.