Dal 13 al 17 gennaio torna Milano Moda Uomo: autunno-inverno 2023/2024

9 Gennaio 2023

La settimana della moda maschile torna in passerella con tanti eventi in presenza ed online all’insegna di una creatività ritrovata e dell’ innovazione e sostenibilità ambientale. Mentre Armani Beauty rinnova lo spazio all’interno della Rinascente in Piazza del Duomo

Milano – Dal prossimo 13 al 17 gennaio 2023, Milano si riveste di Moda per la settimana dedicata alla sfilate maschili per la stagione autunno-inverno 2023/2024. Un calendario fitto di appuntamenti molto attesi sia in presenza che in diretta streaming. Anche per le creazioni Uomo, quello che si è cercato di valorizzare al massimo è stata l’innovazione, puntando ad ottimizzarne la qualità e la sostenibilità ambientale come tendenza da sposare in via definitiva anche per il futuro.

Come di consueto, quindi, la città meneghina verrà animata dai più grandi nomi del firmamento della Moda Made in Italy, ma anche da tanti marchi internazionali che rappresentano il top dello stile e della autorevolezza di genere. Saranno moltissimi gli operatori del settore impegnati nella realizzazione degli eventi e, certamente, non mancherà l’attenzione da riservare alla presentazioni dei nuovi talenti.

Ad aprire le sfilate, ci penserà lo storico marchio fiorentino Gucci, ed invece, Ermenegildo Zegna chiuderà la rassegna creativa.

Diversi i brand che faranno il loro debutto in passerella, come Charles Jeffrey Loverboy, e per la prima volta, prenderanno parte alle presentazioni, anche nomi come Tagliatore, Sestini, ADD, Bonsai.

Un calendario che contempla 21 sfilate, con 31 presentazioni e 5 showcase (accessibili su appuntamento), 4 a contenuto digitale e oltre 10 eventi. Per un programma complessivo che vede la realizzazione di ben 72 appuntamenti.

Anche questa volta, la Camera Nazionale della Moda Italiana, consentirà di seguire le sfilate su milanofashionweek.cameramoda.it, ovvero una piattaforma messa a disposizione della associazione, che permette ai visitatori di accedere a tutti i contenuti digitali della Milano Fashion Week, con un seguito dalla portata potenziale su scala mondiale. Ed anche in Pizza del Duomo, verrà allestito il canonico maxi-led, così come pure quello installato in Corso Vittorio Emanuele. Ancora, sul canale social di YouTube, Fashion Channel, sarà disponibile la versione in playback degli eventi.

La stessa Camera Nazionale della Moda Italiana, continua a spendersi per promuovere iniziative in tema di sostenibilità ambientale e valorizzazione dei nuovi talenti, ideando progetti specifici come l’assegnazione dei CNMI Fashion Trust Grant 2023, di cui è stato aperto il bando, per sostenere i nuovi marchi indipendenti della Moda nostrana, per la prima volta inerenti anche all’universo creativo maschile.

Ma pure le donne e le loro esigenze di sviluppo e qualificazione professionale non vengono dimenticate. Infatti, sempre la CNMI, in collaborazione con Donne in Rete contro la violenza, e Salesforce, ha creato il progetto Empowering in Fashion Retail, il quale si struttura in dieci sessioni di mentoring ad opera di esperti della materia, rivolte a donne italiane, in possesso di background professionali variegati, per fornire loro tutte quelle competenze utili ad intraprendere esperienze di lavoro nell’ambito del fashion retail.

Nel mese di febbraio, invece, in particolare dal prossimo 21 al 27, Milano darà spazio alla settimana della moda Donna per la stagione autunno-inverno 2023/2024.

La linea Armani Beauty inaugura il suo rinnovato store in Rinascente presso Piazza del Duomo a Milano

Nuova verste per lo store di Armani Beauty , sito all’interno della Rinascente in Piazza del Duomo a Milano. In aggiunta alla vendita dei prodotti di cosmetica e profumeria del brand, i servizi di flash make up, vi sarà anche la possibilità di provare direttamente le referenze della linea, per mezzo di uno schermo interattivo Vto (acronimo di virtual try on ) e perfino, di personalizzare i flaconi dei vari profumi Armani/Privè. Uno spazio completamente rinnovato e decisamente accogliente, in cui si respira una atmosfera rilassante.