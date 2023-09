Milano: Giorgio Armani presenta il suo libro “Armani Fiori” edito da Rizzoli

21 Settembre 2023

Durante la settimana della moda donna primavera-estate 2024, esce in libreria una raccolta composta da imperdibili spaccati creativi dello stilista piacentino a cui ispirarsi per godere appieno dello splendore dei fiori e del mondo della botanica. Anche questa volta, i proventi dell’opera saranno destinati a finanziare “Forestami” progetto di forestazione urbana

Milano– Mentre a Milano impazza la Milano Fashion Week femminile per la prossima primavera-estate 2024, con tutta la sua macchina spettacolare di glamour e novità, Giorgio Armani, coglie l’occasione per presentare il suo ultimo libro, “Armani Fiori”, edito da Rizzoli , in cui vengono raccolti una serie preziosa di spaccati creativi dello stilista piacentino, attraverso composizioni floreali ed esperimenti che fondono la botanica con la moda. Il volume, già disponibile in libreria dal 19 settembre, è stato illustrato ad un pubblico selezionatissimo presso lo store di via Manzoni 31, nel cuore della città meneghina e, i proventi, saranno destinati per il finanziamento del progetto di forestazione urbana “Forestami“.

Un’opera impregnata di eleganza ed esclusività, riscontrabile inl ogni singola composizione floreale, che cattura la vista, regalando istanti di pura bellezza e magia. Inno appassionato al mondo della botanica che incrocia e arricchisce quello della moda, con tempeste di tulipani dalle tinte nuove ed insolite, intrecciati con l’immancabile bambù, agave, dall’effetto minimalista ma raffinatissimo, incorniciati da sfondi color greige, colore coniato da Giorgio Armani. Un tributo alla cultura ed all’arte del Sol Levante, tema molto caro allo stilista, in particolare lp all’Ikebana, arte giapponese di creare composizioni di fiori dal taglio perfetto.

“Armonia: è questo che mi suggerisce il mondo dei fiori. Armonia di forme e di colori, ma anche di natura e di cultura, di bellezza selvaggia e creatività. Un’unione assoluta di pensiero e di spontaneità, risolta in forme e in colori che toccano gli occhi come il cuore. Lavorare con i fiori, o intorno ai fiori, è appassionante, perché la creatività e la vitalità della natura vi splende in tutta la sua gloria, ispirando a sua volta la creatività umana. Mi piace l’idea di disciplinare l’esuberanza della botanica, lasciando però che quella esuberanza mi contamini. È sempre un dialogo, arricchente e pieno di sorprese“, commenta Re Giorgio.

Armani Fiori, è una linea nata a Milano nel 2000, con lo store Armani/Manzoni 31, sbarcata poi anche in quel di Dubai, Kuwait City e Hong Kong.

I testi che descrivono ed immortalano gli scatti fotografici sono a firma di Giorgio Armani, Harriet Quick,

Dan Rubinstein e Renato Bruni. Seta pregiata per la copertina con rilegatura ben in evidenza, scandita da incisi dall’ispirazione nipponica per il dorso del libro.