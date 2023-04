Miart: la fiera milanese d’arte moderna e contemporanea dal 14 al 16 aprile

11 Aprile 2023

Milano – Dal 14 al 16 aprile, a Milano, torna la 27a edizione di Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che, per questo 2023, ha scelto il titolo “Crescendo”, sotto la direzione operativa di Nicola Ricciardi.

La denominazione tematica individuata, vuole proprio significare come si sia registrato un aumento considerevole delle realtà artistiche espositive, saranno, infatti, ben 169 le gallerie partecipanti, di respiro estero, provenienti da 27 Paesi differenti, per un programma davvero denso di appuntamenti dislocati in tutta Milano, per l’intero weekend.

Ed allora, dal 14 al 16 aprile, il Padiglione 3 di Allianz MiCo, si trasformerà in una enorme vetrina interculturale, incentrata su tantissime sperimentazioni e tecniche artistiche innovative, dipinti, sculture, fotografia e video.

Tre macro settori “Established”, 133 gallerie per l’arte moderna e contemporanea; “Decades” 10 gallerie che, suddivise in decadi, celebrano movimenti e autori del 1900; “Emergent”, con 26 gallerie dedicate agli esordienti.

Di particolare generosità i premi e le commissioni dei progetti previsti, che spaziano dal Fondo di Acquisizione di Fiera Milano che stanzia 100.000 per l’acquisto di nuove opere, al Premio Herno con 10.000 euro, da assegnare per lo stand espositivo che si distinguerà maggiormente, giungendo poi al Premio Visconti di Modrone, grazie al quale un artista potrà realizzare un’opera alla Fonderia Battaglia.

Come ogni rassegna culturale che si rispetti, nel fuori fiera si terranno svariati incontri e talk “miart Live at Triennale Milano” alla Triennale, precisamente il 15 aprile, con FOG e due performance coreografiche.

Spazio anche al progetto “Supernova 23”, che avrà sette artisti emergenti presentati da Intesa Sanpaolo; ancora, gli “Ambasciatori del Gusto” tra arte e alta cucina e 100 pezzi della collezione della Fiera ospitati da 10 ristoranti milanesi.

Infine, “The sound of miart”, colonna sonora della manifestazione, con il patrocinio di tre radio per la scelta e messa in onda delle tre playlist assemblate ad hoc per gli eventi.