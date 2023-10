Dal 5 al 9 ottobre torna Milano Digital Week su tecnologia ed innovazione

2 Ottobre 2023

Oltre 350 eventi diffusi su tutto il territorio, organizzati dal Comune di Milano, dedicati a cambiamento climatico e ambiente, tecnologia, arte e cultura, salute, economia circolare, ma anche modelli partecipativi di lavoro, formazione e nuovi scenari, servizi ai cittadini, servizi per bambini e ragazzi, mobilità

Milano – Dal 5 al 9 ottobre, a Milano torna “Milano Dital Week”, iniziativa promossa dal Comune della città meneghina e giunta alla sua sesta edizione, per un totale di 350 eventi dislocati su tutto il territorio e dedicati a formazione, ambiente, intelligenza artificiale, servizi al cittadino, salute, circular economy e nuove forme d’arte.

Il convegno di inaugurazione si terrà il 5 alle ore 11, presso Palazzo Marino e si chiuderà il 9 all’ auditorium San Fedele.

Tante le location interessate: ADI Design Museum, Cariplo Factory, Fondazione Eni Enrico Mattei, ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Palazzo Reale, Palazzo Giureconsulti, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Triennale Milano.

L’ingresso e la partecipazione sono liberi ed il programma completo è consultabile direttamente sul sito del progetto.

“Il digitale – commenta Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano – ha assunto un ruolo fondamentale e trasformativo in tutti i processi e i servizi dell’amministrazione, dandoci la possibilità di renderli più semplici, efficaci ed efficienti.Con la Milano Digital Week vogliamo condividere con cittadine e cittadini le ragioni e gli scopi, i tempi e i modi, di questi cambiamenti. A raccontarli saranno tutti gli assessori, che quest’anno per la prima volta sono promotori e organizzatori, oltre che relatori, del panel di incontri che proponiamo durante la manifestazione”.