Amplifon apre la sua sede per Piano City con un concerto di Lucas Debargue

13 Aprile 2023

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio torna Piano City Milano, il festival di pianoforte riconosciuto tra i più prestigiosi d’Italia. Promosso e realizzato da Associazione Pianocity Milano insieme al Comune di Milano, con il Ministero del Turismo e il sostegno del Ministero della Cultura, Piano City Milano conta per la sua dodicesima edizione oltre 250 concerti in tutta la città di Milano e non solo, coinvolgendo più di 300 artisti che si esibiranno in 140 location, per vivere e condividere con il pubblico grandi emozioni attraverso le note del pianoforte.

Una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programmacapillare sul territorio. Un progetto, a cura di Ponderosa Music&Art e hdemia, che vanta la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.

Amplifon, leader dei servizi e delle soluzioni per la cura dell’udito, rafforza il suo legame con la musica, l’ascolto responsabile e la città di Milano diventando per la prima volta partner di Piano City Milano, il festival di pianoforte promosso e organizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano con il sostegno del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura.

In particolare Amplifon ospiterà nell’auditorium del suo headquarter globale di via Ripamonti 133 un concerto del noto pianista francese Lucas Debargue, grande scoperta del XV° Concorso Čajkovskij di Mosca (2015), che sabato 20 maggio alle ore 18.30 porterà in programma Scarlatti e Chopin.

l programma degli eventi di Piano City Milano 2023 è online da oggi, giovedì 13 aprile, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni sul programma. Eventuali prenotazioni potranno essere effettuate sul sito ufficiale della manifestazione a partire dal 4 maggio.

