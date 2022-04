Ennio, il film di Tornatore dedicato al Maestro Morricone esce su TimVision

8 Aprile 2022

La storia della sua musica, è la storia della sua vita ma anche delle nostre. Enni Morricone ha scritto e composto musiche che hanno accompagnato un secolo e sono entrate nelle case e nelle vita di moltissime persone in tutto il mondo. Una delle più belle sorprese di questa stagione cinematografica è stata “Ennio”, il grande omaggio al compianto maestro Morricone, diretto da Giuseppe Tornatore.

Dopo il grande successo in sala, dall’8 aprile, il documentario arriva in anteprima esclusiva su TimVision. Il film, vincitore del Nastro D’argento 2022 come miglior documentario, è un vero e proprio ritratto a tutto tondo del compositore più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre cinquecento colonne sonore indimenticabili.

“Ennio”, distribuito da Lucky Red in collaborazione con TimVision, è una lunga intervista di Tornatore al Maestro, con testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone e Quentin Tarantino, arricchita con musiche e immagini d’archivio. Il film però svela anche ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica. Ma anche l’origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l’urlo del coyote che gli suggerisce il tema de “Il buono il brutto, il cattivo”, o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di “Sostiene Pereira”. Un’attitudine all’invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione a una persistente sperimentazione.

“Ennio” arricchisce ulteriormente la programmazione di TimVision, la piattaforma streaming che propone il meglio dell’intrattenimento premium per tutta la famiglia, grazie a produzioni originali, serie tv e cinema in esclusiva, i grandi eventi sportivi e tutto il calcio nazionale e internazionale, insieme ai suoi partner DAZN, Eurosport, Infinity+, Discovery+, Disney+ e Netflix.

*