Eni ed Elisa insieme per un concerto Carbon Neutral ai Laghi di Fusine

26 Luglio 2021

È in programma per giovedì 29 luglio, nella splendida cornice del lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD), considerato uno dei laghi alpini più belli d’Italia, l’esclusivo concerto di Elisa organizzato da Eni gas e luce per festeggiare il raggiungimento dei 10 milioni di clienti. L’evento sarà il primo di una serie di concerti organizzati da Eni gas e luce per celebrare quest’importante traguardo. Il concerto sarà Carbon Neutral, certificato da Zero Carbon Target, program operator internazionale per la certificazione della riduzione e compensazione delle emissioni di CO2, e saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente.

La location scelta, circondata dalle montagne del Mangart, vuole rappresentare il forte legame di Elisa con la sua terra d’origine e la costante attenzione di Eni gas e luce, diventata di recente Società Benefit, alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. Elisa porterà sul palco il suo vasto repertorio musicale in uno show di 60 minuti a partire dalle ore 19. Il concerto sarà reso disponibile a tutti in streaming, grazie al supporto del partner Fastweb, sulla piattaforma dedicata accessibile dalla pagina enigaseluce.com/landing/dieci-milioni.

La location sarà raggiungibile a piedi da Tarvisio percorrendo la Ciclovia Alpe Adria Radweg (in circa 2 ore) oppure in bicicletta (in un’ora circa). L’idea del Bike Concert, un concerto con facilitazioni riservate ai ciclisti, nasce in collaborazione con il No Borders Music Festival. In alternativa si può partire da Fusine, dove verranno predisposti i parcheggi auto, percorrendo a piedi solo l’ultimo tratto di 1,5 km. Durante l’evento ai partecipanti verranno distribuiti degli snack con prodotti di aziende locali, offerti da Eni gas e luce ed Eataly, partner nel progetto “Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia”.

Il territorio del Nord-Est del nostro Paese è sempre stato considerato di importanza strategica per Eni gas e luce, che lo sostiene anche attraverso il supporto a iniziative locali come Kiki Camp, progetto pedagogico nato su iniziativa della Cooperativa Sociale La Collina di Trieste con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla montagna e all’ecosistema che la circonda. L’iniziativa prevede un progetto pedagogico di alta qualità e incentrato sulla scoperta della natura, dell’autonomia e delle proprie capacità nell’ambiente montano.