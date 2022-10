Omaggio ai Pink Floyd, Max Gazzé in concerto immersivo agli scavi di Pompei

22 Ottobre 2022

Il Parco Archeologico di Pompei è stato ieri lo scenario di un concerto-evento immersivo di Max Gazzè reso possibile grazie a avanzate tecniche di Extended Reality e soluzioni digitali innovative basate sulla tecnologia 5G a onde millimetriche (mmWave) messa a disposizione da TIM in collaborazione con Qualcomm. Un esperimento che ha fatto vivere agli spettatori un’esperienza unica, generando suggestive interazioni tra la performance musicale, la scenografia e l’atmosfera magica del luogo grazie alle più avanzate tecnologie digitali.

Protagonista di questo spettacolo coinvolgente è Max Gazzè, che con un gruppo di eccezionali musicisti e voci si è esibito in un tributo ai Pink Floyd per rendere omaggio al film-concerto girato a Pompei nel 1971. Il risultato di questo mix tra musica, luci e immagini speciali, nell’atmosfera magica dell’Anfiteatro, proietta il passato nel futuro grazie alle più moderne tecnologie, realizzando un connubio tra reale e virtuale e arricchendo in questo modo lo spettacolo di forme e contenuti inediti.

L’evento, di cui Magister Art ha curato la produzione artistica ed esecutiva, OTR Live quella artistica del concerto e GSNet la direzione tecnica e creativa multimediale dell’esperienza live, e del quale TIM è Sponsor Unico e partner tecnologico, si inserisce all’interno di ‘Pompeii Echoes’. Un format ideato e prodotto da Magister Art, da una idea di Ernesto Assante e Alberto Bruni e nato per celebrare i 50 anni del film-concerto ‘Pink Floyd: Live at Pompeii’ diretto da Adrian Maben, che vide la storica band inglese esibirsi nel 1971 all’Anfiteatro di Pompei in un memorabile concerto a porte chiuse. Con questa iniziativa il Parco Archeologico di Pompei, diretto da Gabriel Zuchtriegel, e TIM – in virtù di un accordo di partenariato pubblico privato – intendono proporre forme innovative di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso nuovi modelli di fruizione basati su applicazioni immersive in grado di offrire agli spettatori esperienze culturali e di intrattenimento dal vivo altamente coinvolgenti, con servizi di realtà aumentata e virtuale che sfruttano le potenzialità del 5G mmWave.

Il concerto-evento è la ricostruzione di un viaggio onirico sulle note dei 14 brani reinterpretati dai musicisti; al contempo 14 spazi virtuali in realtà aumentata, basati su simboli e architetture tra le più iconiche di Pompei, diventano parte attiva della scenografia e fanno da cornice al palco, restituendo una dimensione inedita del contesto storico e culturale dell’Anfiteatro.

Grazie alla tecnologia TIM, gli spettatori presenti dotati di device 5GmmWave hanno potuto visualizzare contenuti digitali 3D in realtà aumentata semplicemente inquadrando il palco con il proprio smartphone, fruendo di un’esperienza non godibile ad occhio nudo. Con la tecnologia 5G mmWave si può in sostanza godere lo spettacolo arricchito con performance e qualità ancora migliori. Il 5G a onde millimetriche, infatti, grazie alla bassa latenza e ad un’elevata capacità di banda, consente di realizzare esperienze immersive uniche anche durante eventi con alta concentrazione di partecipanti.

L’evento era fruibile anche in live streaming gratuito su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all’arte e alla cultura italiana promossa dal Ministero della Cultura, disponibile su smart tv, pc, smartphone e tablet.

«Questa manifestazione per noi è un simbolo. Vogliamo rappresentare come il digitale possa essere generatore di sviluppo in un’ottica di sostenibilità e possa portare la bellezza a tutti, anche in maniera più mediata e in modo molto moderno», afferma Maria Enrica Danese, Direttore Institutional Communication, Sustainability & Sponsorhip di Tim. «Uno spettacolo che coniuga musica e innovazione tecnologica, con Max Gazzè in concerto nello splendido scenario del Parco Archeologico di Pompei. Una manifestazione capace di far vivere agli spettatori un’esperienza immersiva unica, la prima assoluta a livello europeo, generando suggestive interazioni tra la performance musicale, la scenografia e l’atmosfera magica del luogo».

«Siamo orgogliosi di questo evento, perché rappresenta un nuovo e importante traguardo nella valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Si tratta infatti di un primato in Europa, è la prima volta che in un concerto aperto al pubblico vengono utilizzate le onde millimetriche del 5G per consentire allo spettatore di vivere un’esperienza immersiva unica”, afferma Claudio Pellegrini, Responsabile Sales Local Government, Health & Education di TIM. “Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di partner come il Parco Archeologico di Pompei e Qualcomm, con i quali abbiamo trasformato un luogo di fama mondiale come l’Anfiteatro nel punto d’incontro tra arte e tecnologia».