eviaggioItaliano alla scoperta dell’Italia elettrica!

28 Luglio 2020

Mobilità Elettrica, buon cibo, energia solare…ed il Paese più bello del mondo. L’obiettivo di #EVIaggioItaliano è quello di raccontarlo in una chiave totalmente inedita!

Si parte a settembre, per una prima tappa che tra il 4 e il 6 porterà alla scoperta della Campania: una tre giorni a spasso per la Regione con una flotta di veicoli elettrici composta da auto, moto e mezzi dedicati alla micromobilità.

Per la tappa iniziale il tour sarà supportato dalla Società Campana dei Beni Culturali e di campania>artecard, pass turistico attivo da oltre 15 anni. Tutto avrà inizio nella piazza centrale di Caiazzo, in provincia di Caserta, dove Franco Pepe, vincitore del premio di pizzaiolo più bravo del mondo delizierà i partecipanti con le proprie specialità culinarie.

Fondamentale la collaborazione con Fondazione Univerde, realtà impegnata dal 2008 nella promozione di iniziative mirate a diffondere la cultura ecologista, la riconversione degli stili di vita in armonia con l’ambiente e nella difesa del Made in Italy.

Da lì la carovana farà poi rotta verso l’Acquedotto Carolino, la reggia di Portici, il Parco nazionale del Vesuvio, il Castello di Mercato San Severino, il Museo di Petrarsa e Villa Campolieto e il Parco Archeologico di Paestum.



ZEROPLASTICA usa e getta a bordo, grazie alla collaborazione con VIPOT by FuturePower, tra i partner delle Eccellenze Italiane della Sostenibilità che da anni segue le iniziative eV-Now! e che fornirà gli splendidi piatti in Lolla di Riso, nonché dell’Ing. Marco Baudino che sarà il supporto ai progetti di Economia Circolare innescati da #EVIaggioItaliano

#EViaggioItaliano prevede, grazie all’aiuto di guide d’eccezione come Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde e docente presso l’Università di Napoli Federico II)Matteo Lorito, direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, di Eugenio Gervasio, fondatore del Wine Art Museum, e dello chef stellato Alfonso Iaccarino momenti di approfondimento #Enogastronomico

Quest’ultimo, come altri suoi colleghi durante le altre tappe del tour, cucinerà sul Future Trailer, prototipo di cucina mobile interamente realizzato in Italia e alimentato esclusivamente da energia solare.

Tutte le tappe del viaggio

Dopo la Campania, nel 2020, sarà la volta di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Trentino Alto Adige. Ma #EViaggioItaliano proseguirà con altre destinazioni sparse per l’Italia anche durante il prossimo anno, dunque un progetto di ampio respiro!

“#EViaggioItaliano è un progetto assolutamente inedito, un racconto on the road nuovo ed accattivante perché attraverso la mobilità elettrica racconta le tantissime eccellenze di un paese straordinario come l’Italia” – ha affermato Daniele Invernizzi, creatore della Fondazione eV-Now!

“La straordinaria risposta ottenuta dai nostri partner e da tantissime realtà istituzionali è la dimostrazione che l’idea alla base di #EViaggioItaliano ha colto nel segno. Il nostro tour porterà un messaggio di speranza nel futuro del nostro paese” – ha affermato Nino Geraci, Fondatore e CEO di XMove.

Patrocini di progetto: Commissione Europea, Parlamento Europeo, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ENIT, ANGI, ANCI, Ambiente Mare Italia, Fondazione Univerde, Fondazione Ampioraggio, eV-Now!, Tesla Owners Italia, Sos Logistica, Sos Terra, Opera 2030.

Per informazioni: www.eviaggioitaliano.it