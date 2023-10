Cappato incassa l’appoggio di Sala e Pilotto e risponde alle accuse di Galliani

18 Ottobre 2023

Continua a scaldarsi lo scontro tra i candidati alle elezioni supplettive del Senato per il collegio di Monza-Brianza che si terranno questo fine-settimana. Stamattina si è tenuta la conferenza stampa di Marco Cappato alla quale hanno partecipato il Sindaco di Milano Beppe Sala e il Sindaco di Monza Paolo Pilotto. Durante l’incontro Cappato ha dichiarato che le parole di Galliani sul fine vita sono di una superficialità offensiva.

Procediamo con ordine. Ecco le parole dell’AD del Monza:

A queste parole il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ha così replicato:

La superficialità con cui Adriano Galliani parla di fine vita è offensiva e manca di rispetto nei confronti della delicatezza insita nel tema del fine vita. Galliani, candidato del centrodestra per le suppletive per il seggio del Senato che fu di Silvio Berlusconi, va in giro a raccontare che io sono per la morte e lui è per le cure, manifestando una totale insensibilità per il drammatico problema delle persone che soffrono nella fase terminale della vita, e mentendo su quanto da anni porto avanti.

Cappato ha poi proseguito:

Chiunque abbia assistito una persona in quelle condizioni sa perfettamente che la battaglia per il sacrosanto diritto alle cure, a partire da quelle palliative, e all’assistenza totale, non è in alcun modo in contraddizione con il rispetto della libertà di scelta. Altrettanto superficiale e dozzinale è il commento di Galliani sul tema delle droghe oggi proibite e per questo rese più potenti e quindi pericolose! La politica in tutto il mondo, dagli USA alla Germania, sta perseguendo strade diverse da quelle del proibizionismo e lo fa non per promuovere l’uso di sostanze psicoattive, come il Galliani mi attribuisce, ma per affrontare pragmaticamente il problema. Galliani ritiene che i cittadini si fermino ai proclami dell’ultimo politico populista conservatore, mentre sappiamo che il buonsenso della riduzione dei rischi e danni è maggioritario anche in Italia e a tutte le età.

Forse qualcuno, sondaggi alla mano, ha consigliato questo tipo di propaganda stantia al candidato Galliani per raccattare qualche voto di integralisti e fondamentalisti come gli autori dell’appello contro la mia “pericolosa candidatura“? Anche se fosse non si giustifica il bassissimo livello di non argomentazione da parte di una persona che, quando era parlamentare, neanche su questi temi non mai preso alcun tipo di iniziativa, comportandosi invece da assenteista seriale disinteressato a onorare il mandato ricevuto dagli elettori.